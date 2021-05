Nyit a cirkusz, véget ért a nevetést nélkülöző bohócok kora

Egy artista az életében két-három számot tanul meg, profin, precízen, néha szó szerint utánozhatatlanul. A produkciókat azonban csak limitált alkalommal lehet egy helyen bemutatni, hiszen egy idő után elfogy a közönség, így az artista élete az utazás lesz, célja pedig az, hogy művészi tökéletességre fejlesztett mutatványával, műsorszámával bejárja a világot.

A járványhelyzet azonban lezárta a határokat, megszüntetett járatokat, a nézőket pedig otthonaikba kényszerítette. Az artisták pedig maradtak egy helyen, gyakoroltak és vártak. Budapesten a Fővárosi Nagycirkusz a karanténhelyzetben több műsort és előadást szervezett, hogy a magyar artistáknak munkát biztosítson, s hogy kimozdíthassa őket a Covid-19 teremtette katatón állapotból. Az artisták pedig az online térben több ezer ember lakásába becsempészhették számaikat. Graeser József „Dodi”, a Fővárosi Nagycirkusz szakmai vezetője mesélt nekünk az elmúlt hónapokról.

Mint mindenkinek, nekünk is szörnyen nehéz volt az elmúlt egy év. Az, hogy egy előadóművész nem kap közvetlen visszajelzést a közönségtől, nagyon megnehezíti a munkát. Mi megpróbáltunk a magyar artistáknak segíteni, sok online előadást szerveztünk. Ezen kívül a Lázár Ervin Program keretein belül tanórákat szerveztünk, szintén online, hatodik osztályos tanulóknak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a matematika, fizika és biológia órákat úgy adtuk elő úgy, hogy közben pár artista szám is lement, amik kapcsolódtak az adott tananyaghoz, és ezekre magyarázatot is adtunk. Persze azért volt egy-két szám, amik csak azt a célt szolgálták, hogy a gyerekek kicsit ki tudjanak kapcsolódni. Azt hiszem, így egy negyvenöt perces óra is sokkal élvezetesebben telt számukra.

Így teltek az elmúlt hónapok, bohócokkal, nevetés nélkül, légtornászokkal, akik miatt nem fojtotta vissza lélegzetét élőben több száz ember. A karantén időszakban a Fővárosi Nagycirkusz összeállította Dinasztiák című műsorát, aminek több változata is volt. Rendezői, Kránitz Krisztián és Füzy Anita (Silver Power), szintén fellépnek a vasárnapi műsorban.

A cirkuszi világ most a nappalikból visszaköltözik a sátorponyvák alá, kivéve május 30-án, gyereknapon, ugyanis a Fővárosi Nagycirkusz előtt már felállítottak négy masztot, elkészült a kupola és a nézőtér is, csak éppen sátorponyva nem lesz, mert a fellépők a szabadságot a szabadban ünnepelik együtt nézőkkel.

A szombati próbát a vasárnapi előadás időpontjában kezdik el, hiszen egy artistának nem mindegy, milyenek a fényviszonyok. Egy zsonglőrnek is számít, honnan világít a reflektor, nem beszélve azokról az előadókról, akik az életükkel játszanak.

A vasárnapi előadás előtt benéztünk a Nagycirkuszba, ahol már nagyban zajlanak az előkészületek és a próbák. Richter Kevin épp csapatával gyakorolja lovasszámukat, a srácok egyik ló hátáról szaltóznak a másikra, én pedig tátott szájjal figyelem, hogy mennyivel stabilabb lábon járnak a hatalmas állatokon, mint én a földön, mikor sikerül elkapnom a Porond Ifjú Csillaga-díjas fiút pár szóra.

Az ugródeszka produkcióval lépünk fel. Gyerekkori álmom volt egy ugródeszka csapat, amire két éve, a Fővárosi Nagycirkuszban adódott lehetőségem, hogy meg is valósítsam. Elkezdtem dolgozni egy kisebb csoporttal, most már tizenketten vagyunk. Nehéz volt a cirkusznak és a csapatnak is, mikor tavaly márciusban megállt az élet. Ugyan sokat gyakoroltunk, de mindenféle cél nélkül, hiszen nem tudtuk, hogy mikor lesz lehetőségünk fellépni.

Arra a kérdésemre is választ kaptam, hogy mennyi az az idő, amit gyakorlás nélkül tudnak egyben eltölteni, merthogy a cirkuszi lét sajátos életforma. Kevinéknek nem telhet el több, mint két hét gyakorlás nélkül. Napi átlag négy órákat edzenek, arról nem is beszélve, hogy minden reggel egyéb feladataik is vannak: foglalkozni kell az eszközökkel, törődni a lovakkal.

A vasárnapi ingyenes gálaműsorra a regisztráció ugyan már betelt, de a szervezők az állóhelyekre még várják a plusz érdeklődőket. A műsort Szabó László és Szente Vajk rendezte, fellép többek között Földes László „Hobo”, a Roy és Ádám Trió, az Abrakazabra zenekar, Czimmermann Kitti, a Four Fathers, Jakobicz Eszter, a Közös Éneklődési Kör Bornai Tibor vezetésével, Nádasi Veronika, Pejtsik Panna a VoiceStation hatfős kórusával, Pleszkán Écska és Vincze Lilla.

A koncertek között pedig a Dinasztiák című előadásból láthatók artistaszámok a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának kíséretében.

A hatályos jogszabályokat betartva a 18 év feletti vendékek oltási igazolvánnyal, a 18 év alatti nézők pedig kizárólag felnőtt, érvényes oltási igazolással rendelkező kísérővel vehetnek részt az ültetett eseményen.

(Borítókép: Richter Kevin. Fotó: Urbán Ádám / Fővárosi Nagycirkusz)