Színésznők, akik másoknak keverik a bátorságkoktélokat

Ha vakmerő vagy, és hősi lelkű, akkor házad a Griffendél, ám ha évek óta hiába várod a Roxfort felvételi levelét, akkor sem kell csüggedni. Bátorságok könyve néven indult útjára egy online művészeti magazin, amelyet két színésznő, Mészáros Piroska és Gerlits Réka hozott létre, ők is szerkesztik. A kezdeményezés célja, hogy bemutassák hétköznapi hősök, művészek és ismert médiaszemélyiségek olyan történeteit, amelyekben a központi téma

a bátorság.

Így ha nem is a varázsvilágban, de a virtuális térben találkozhatnak egymással azok, akik inspirálódnának és erőt merítenének másokból.

Az öreg és bölcs tanítók, azaz a magyar közmondások szerint is bátraké a szerencse, illetve aki mer, az nyer. És valóban, a bátorság olyan tulajdonság, amelyről kevés szó esik, pedig ahhoz, hogy valaki képes legyen változtatni a sorsán, kell némi merészség, hiszen aki átlépi önnön korlátait, az ismeretlennel találja szemben magát. Az pedig olykor ijesztő.

Gerlits Réka és Mészáros Piroska a Nemzeti Színházban kezdte színészi pályáját, 2009-ben pedig együtt mentek végig a híres zarándokúton, az Camino de Santiagón. A meghatározó közös élmények művészileg és barátilag is összekovácsolták őket. Jelenleg mindketten szabadúszók.

Gerlits Réka a Terminal Workhouse ügyvezető igazgatója és projektmenedzsere,

Mészáros Piroska pedig olyan televíziós produkciókban volt látható, mint a Drága örökösök, illetve nemrég írt önéletrajzi ihletésű monodrámát Call Girl címen.

Azt hiszem, ha pár éve kellett volna a bátorságról beszélnem, sokkal hevesebben reagáltam volna. Még mindig van bennem, egy „én ezt akkor is meg tudom csinálni!" érzés, de mára ezt már nem bizonygatom annyira, mert vannak dolgok, amiket tényleg megcsináltam – olyanokat is, amelyekről soha nem gondoltam volna, hogy valaha érdekelni fog, nemhogy erőfeszítéseket tegyek. Emellett nagyon erősen érzem, hogy bizonyos dolgokban a félelmeim is éppennyire hevesek. Ma már tudom, hogy türelmesnek kell lennem a félelmeim miatt.

– meséli Mészáros Piroska, hogy mit gondol a bátorságról és mit jelentett volna neki régen egy ilyen online közösség, amit Gerlits Réka a továbbiakkal egészített ki:

Megnyugtató és inspiráló lett volna egy ilyen oldal, főleg, amikor elindultam az önálló életben. Talán segített volna, hogy ne szorongjak annyit. Igazából most is segít. Igazi aktualitása azonban most van, a pandémia alatt. Remélhetőleg újra észrevesszük az alapvetően fontos értékeket: bátorság, önazonosság, határátlépés. Ezen a projekten olyan dolgozni, akár egy terápia. Pont ezért csináltuk, hogy másoknak is segítsünk vele. Az interjúalanyok kivétel nélkül úgy kezdik, hogy nem is tartják magukat bátornak. A beszélgetés végére pedig mindannyian felismerik magukban a bátorságot.

Piroska és Réka az elmúlt hónapokban rengeteg emberrel készített interjút. Ezekből egyperces, koncentrált kivonatot készítenek. Ezek a sztorik, akár egy instant kávé, könnyen és gyorsan feloldódhatnak az olvasókban. A lányok a szerkesztés mellett saját történeteiket is megosztották a Bátorságok könyvében. Piroska azt is elmeséli, hogy miként motiválta, amikor édesapja Rejtő Jenő nyomdokaiba lépve elindította Nagykörút című lapját, amely az első számba belebukott. És mégis, egy kudarcnak tűnő történet is képes tettekre sarkallni a környezetét.

Rajtuk kívül többek között Baronits Gábor színész is megosztotta élete egyik meghatározó pillanatát, amely megtanította arra, hogy nincs lehetetlen. Egy televíziós szereplés miatt egy hete volt arra, hogy elsajátítsa a kötéltáncolást, amire az artisták jobb esetben is minimum két hónapot készülnek. A dolgot nehezítette, hogy az élő show-ban a kifeszített kötélen eltakart szemekkel is végig kellett mennie. Ez a felvétel előtt két órával még nem sikerült neki, de hitt magában, összegyűjtötte a bátorságát, és hiába nem látott semmit, nem esett le a kötélről.

De átlapozva megtalálhatjuk Grisnik Petra történetét is, amelyben a színésznő elmeséli egy nehéz korszakát, amikor kivetette magából a szakma, és több más tényező miatt sem találta a helyét a világban. Egészen addig, amíg rászánta magát egy bátor döntésre: mert segítséget kérni.

A bátorság sokrétű, sok formában visszaköszön, állandó társa a félelem, amellyel kéz a kézben jár. De bátornak lenni tanulható folyamat, és sosem azt jelenti, hogy el kell nyomni a félelmet: az igazán bátor ember az, aki a félelmei mellett képes cselekedni.

A Bátorságok könyve Facebook- és Instagram-oldalára párnaponta kerülnek fel az újabb lélekerősítő posztok, a lelkes szerkesztők pedig bíznak benne, hogy a közreműködésükkel egy olyan online közösségi tér jön létre, ahol az olvasók egymást támogatva és erősítve lesznek jelen. Ahogyan megfogalmazzák:

Azt szeretnénk elérni, hogy ha valaki elolvassa egy ismert ember történetét, ne azt érezze, hogy „úristen, ő milyen különleges dolgot csinál”, hanem azt, hogy „hasonló kérdések merülnek föl az életében, mint az enyémben”.

(Borítókép: Gerlits Réka és Mészáros Piroska. Fotó: Sata Norbert)