Nyáron zeneszerző-dinasztiák előtt tiszteleg a világ Budapesten

Családfák témában rendezik meg idén a hatodik Fesztivál Akadémia Budapest nemzetközi kamarazenei találkozót. A 2021. július 16. és 25 közötti hangversenyeken zenészcsaládok lépnek fel, de a repertoárban családi tematikájú kompozíciók is elhangzanak.

Tavaly a járványhelyzet miatt nem hívhatott nemzetközi sztárokat a Kokas Katalin és Kelemen Barnabás által alapított Fesztivál Akadémia Budapest, ám idén érkezik a pótlás. A fellépő művészek között van Gidon Kremer, Joshua Bell, Patricia Kopatchinskaja, Vilde Frang, Jonathan Cohen, Nicolas Altstaedt, Alexander Lonquich, Baráti Kristóf és Várdai István is.

Az esemény beharangozóján Kelemen Barnabás hegedűművész, a Fesztivál Akadémia Budapest egyik alapítója és művészeti vezetője azt mondta, hogy büszkék arra, hogy a pandémia után ilyen komoly nemzetközi művészek mondtak igent a felkérésükre. Gidon Kremer zenekarával, a Kremerata Balticával két koncertet is ad a fesztiválon, Patricia Kopatchinskaja Schönberg Holdbéli Pierrot című dalciklusát adja elő, és fellép édesapjával, a zseniális cimbalmossal, Viktor Kopatchinskyval is, akivel moldvai népzenét játszik.

A fesztivál visszatérő vendégei Vilde Frang, Nicolas Altstaedt és Alexander Lonquich, akikkel Bartók ifjúkori C-dúr zongoraötösét adja elő Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Ezt a ritkán hallható, posztromantikus remekművet két éve vették lemezre, albumuk számos díjat nyert, a magyar közönség most hallhatja tőlük először.

Koncertet ad az újjáalakult Kelemen Kvartett is. A vonósnégyes nemrégiben mutatkozott be Bartók hat kvartettjének bravúros előadásával a Bartók Tavaszon, a fesztiválon Bartók 3. vonósnégyesét játsszák majd. Fellép a legendás zongoraművész és kamarazene-tanár, Rados Ferenc is, aki Kelemen Barnabással Stravinskyt játszik július 20-án, a Kelemen Kvartett-tel pedig Faurét adnak elő július 22-én.

A fesztivál idei tematikája: Családfák. Erről Kokas Katalin így fogalmazott az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón:

A Családfa tematika hirtelen, spontán pattant ki a fejünkből, ahogy általában a legjobb ötletek szoktak. A téma amúgy adta magát, hiszen mi Kelemen Barnabással és négy gyermekünkkel egy családot alkotunk, és mindketten zenészcsaládból származunk. De a fesztiválon rajtunk kívül is rendszeresen fellépnek zenészcsaládok, férjek feleségekkel, szülők gyerekekkel. A Családfák tematika nagyon sok színben köszön vissza, hiszen a meghívott zenészek némelyikével már huszonöt év óta játszunk egy színpadon, és ha nem is vagyunk vér szerinti rokonok, úgy tekintünk egymásra, mint egyetlen nagy család tagjaira. Egy tőről fakadunk.

A fesztivál központi helyszíne a Zeneakadémia, de hangversenyeket tartanak a Budapest Music Centerben, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában, az ELTE Központi Könyvtárának olvasótermében, a Benczúr Házban és a Károlyi-palota udvarán is.

A Fesztivál Akadémia Budapest nemzetközi láthatóságát, arculatát és kommunikációját három éve Szabó Stein Imre tervezi és irányítja. Cuba Gergő vezető grafikussal közösen alkották meg a fesztivál idei arculatának központi elemét. Meghatározásuk szerint a „húrfa” élő organizmus, amely hangokból levetített húrokból áll. A „húrfa” messze látszik a nemzetközi média zajviharában. A képzavar szándékos: a „Családfa” tematikára válaszoló képi-gondolati metafora, a „hang” születését fogalmazza meg.