Rendőri kínzásról és brutalitásról szóló dokumentumfilm is forog a 2006-os eseményekről

Áldozatok 2006 munkacímen forgatja legújabb dokumentumfilmjét Skrabski Fruzsina. A rendező az Indexnek elmondta, hogy személyesen is érintett a 2006-os eseményekben. Újságíróként jelen volt minden tüntetésen, barátait és rokonát is érte rendőri atrocitás. Filmjében az áldozatok szempontjából vizsgálja az 2006 őszi eseményeket.

– 2006-ban újságíróként ott voltam gyakorlatilag minden tüntetésen. Sajnos az is motivál a történettel kapcsolatban, hogy több jó barátomat verték össze, például október 23-án, amikor a pesti Katapult nevű kocsmába tört be a rendőrség. Gumibottal estek nekik, mindenkit kihajtottak, és egyikükre közvetlen közelről rálőttek gumilövedékkel. Az első áldozatok között is volt egy távoli rokonom, egy fiatal fiú. Ő még szeptemberben ment volna haza, de berángatták egy rendőrautóba, nagyon megverték, bevitték, onnan hívhatta fel az apját, de ügyvédet nem engedtek be hozzá egy ideig. Mindig is foglalkoztatott ez a téma, de csak a jogsértések oldaláról szeretném feldolgozni – mondja a rendező.

Skarabski Fruzsina szerint szeptembertől október 23-ig

Európában párját ritkító rendőri brutalitáshullám és kínzássorozat söpört végig az országon.

Eddig 131 személyt találtak, akik kártérítést kaptak az akkor elszenvedett sérüléseik, sérelmeik miatt. Ezek tehát bizonyítottan jogsértő rendőri fellépések voltak, de ennél is több bántalmazott lehetett, mivel sokan nem tettek feljelentést.

A rendező nem akar titkokat megfejteni, nem érdeklik az összeesküvés-elméletek, azt szeretné dokumentarista eszközökkel bemutatni, mi is történt. Egyelőre az áldozatokat kutatja fel, interjúkat készít, ügyvédeket szólaltat meg.

Az anyaggyűjtés során felhasználják az ENSZ kínzás elleni bizottsága által készített jelentést is. Azt is megvizsgálják, milyen visszhangja volt a magyar rendőri brutalitásnak Európában, illetve az ENSZ-ben.

– Arra keressük az okokat, hogy fordulhatott elő ilyesmi jogállami keretek között – mondja filmjéről.

A rendező szerint a rendőrségi intézkedések jogszerűségét vizsgáló ügyészségi eljárások során nem derült ki semmi:

Azt állapították meg, hogy nem tudják, ki a tettes, mivel csapaterőben voltak.

A gumilövedékeknél pedig a fegyverszakértők sem tudják megállapítani, hogy melyik fegyverből lőtték ki azokat. A túlkapások miatt összesen egy rendőr, Vágó László őrnagy kapott börtönbüntetést.

Természetesen megkeresik a volt őrnagyot is, aki büntetése letöltése után jelenleg egy biztonsági céget irányít. A rendező azt is elmondta, hogy az egykori rendőrtiszt nem szívesen áll szóba újságírókkal, de azt reméli, hogy nekik sikerül szóra bírnia.

Bár a 2006-os őszi eseményekről már rengeteg újságcikk, riportsorozat, több dokumentumfilm is készült, a rendező szerint az ő munkájuk különbözik a többitől, mert kifejezetten a jogsértésekről szól.

„Mindent elmagyarázunk benne arról, ki mit tett, miért felelős, hogy bárki, aki megnézi a nagyvilágban, megértse, mi is történt Magyarországon 2006 őszén” – mondja. Kérdésünkre, hogy szerinte mi történt, azt válaszolja, hogy

a magyar rendőrség két hónapra kilépett a jogállamiság keretei közül. Az áldozatoktól pedig azóta sem kért senki bocsánatot.

A dokumentumfilmet, amelyet a Nemzeti Filmintézet pályázatán nyert pénzből készítenek, október 23-án szeretnék bemutatni. Terveik szerint az interneten ingyenesen is elérhető lesz a munkájuk.