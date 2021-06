Erdőhegyi Brigitta énekesnőt nyugodtan nevezhetjük a hazai swingzene királynőjének, ám ezúttal nem egy olyan daláról beszél az ország, amely lehetne akár a 26. James Bond-film főcímdala is. A Leave the Dark minden hangjegyében illeszedik a 007-es ügynök zenei zsáneréhez, Brigitta mégis azt mondja, hogy

a 25. James Bond-filmet (No Time to Die) támogató egyik világmárkával együttműködésben készült egy magyar, James Bond-hangulatú nemzetközi film. Exkluzív felkérést kaptam a produkció zenéjének elkészítésére és előadására.

Vagyis született egy zenei alap, rövid dalrészlet, amely annyira megtetszett az előadóknak és a közönségnek is, hogy Harmath Szabolcs megírta a teljes dalt, Brigitta pedig nem csupán elékelte, de Tordai István rendezővel klipet is forgatott a Leave the Dark című dalhoz.

Az Index olvasói figyelemmel követhették az alkotói folyamatot, hiszen nálunk debütált a klip werkfilmje, majd a héten a dal is.

Az Index arútluK podcastjében Erdőhegyi Brigitta beszél arról is,

hogyan énekelt Mihail Gorbacsov, a volt szovjet pártfőtitkár 75. születésnapján,

hogyan kérték fel arra, hogy lépjen fel Sophia Loren fiának budapesti esküvőjén,

miért éppen a swing lett a nagy kedvence,

hogy nem is kicsit fatalista,

és nem bánná, ha James Bond-dalához születne egy film is.

