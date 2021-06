Az angyalarcú Prince az ördöggel szövetkezett volna?

Ma, június 7-én ünnepelné 63. születésnapját korunk egyik legzseniálisabb és legsokoldalúbb zenésze, a popkultúra fenegyereke, Minneapolis hercege: Prince. Igen ám, csakhogy az előadóművésznek még a túlvilágon sem lehet nyugta, hiszen Sinead O’Connor ördöggel való szövetkezéssel vádolja az öt éve fentanil-túladagolásban elhunyt énekest.

Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary Prince 2005-ben

Az, hogy a maga is botrányos cselekedeteiről híres ír énekesnő miért éppen az évforduló napja előtt rukkolt elő az ördögi történettel, nem tudni, egy azonban biztos: ha Prince élne, a díva nem tenné zsebre, amit tőle kap. Ugyanakkor furcsa, hogy éppen O’Connor az, aki ujjal mutogat, hiszen ő maga a karrierje csúcsán, egészen pontosan 1992-ben a Saturday Night Live adásában tépte szét II. János Pál pápa képét.

A megdöbbentő és sokkoló mozdulatot az egyházon belüli gyermekmolesztálás elítélésével indokolta. A pápa képének eltépésével az Egyesült Államoknál betelt a pohár, O’Connor karrierje, mondhatni, kettészakadt – a tengerentúlon legalábbis biztosan. De térjünk vissza Prince-re!

O’Connor szerint Prince az ördöggel üzletelt, ám ez még nem minden: vele is durva volt egy párnacsata alkalmával. Az 54 éves énekesnő 1991-ben – 24 évesen – meghívást kapott a világsztár egykori otthonába, miután 1990-ben feldolgozta a Nothing Compares 2 U című Prince-slágert. Az énekesnő szerint több oka lehetett Prince viselkedésének.

Először is, Prince nem szerette, ha mások feldolgozzák a dalait. Másodszor, sok női pártfogoltja volt, őt pedig idegesítette, hogy én nem voltam a lányok között. Harmadszor, a menedzserem, Steve Fargnoli az ő menedzsere is volt, és per indult ellenük. Mindennek tetejébe még verte is a nőket. Kizárt, hogy én legyek az egyetlen nő, akire kezet emelt.

Rememberings névre keresztelt visszaemlékezésében O’Connor úgy fogalmazott, hogy Prince szemének íriszei egészen egyszerűen „eltűntek”, miközben az énekes a bejárati ajtót őrizte. A furcsa jelenség azonnal elültette a bogarat a fiatal nő fülében, és gyanakodni kezdett arra, hogy az énekes a „sötétséggel üzletel”. O’Connor nem véletlenül figyelt fel az énekesre: Prince exbarátnője szerint a férfi mágikus mivolta olyan valós volt, mint Isten maga, hiszen a nő „a saját szemével látta, ahogy Prince a gondolatával képes tárgyakat mozgatni”.

A tárgyak lebegtetése még nem bántalmazás, ám O’Connor állítja, hogy arra is volt példa. Az énekesnő elmondása szerint Prince egy párnacsata alkalmával bántotta. A párnahuzatba valami kemény dolog volt elrejtve, O’Connor pedig ezzel a bebugyolált, kemény tárggyal kapott egy ütést. Úgy beszélik, a lakásán tett látogatáson kívül máskor is zaklatta őt Prince: az autójából kémkedett utána, és az utcán kergette, miután O’Connor kiszabadult a kísérteties házból.

Az énekesnő egyébként úgy fogalmazott, hogy Prince csábította őt a hollywoodi lakásába, sőt az énekes nemcsak szóban becsmérelte O’Connort, hanem arra utasította az inasát, hogy szolgáljon fel egy tál levest a nőnek, miközben ő már többször visszautasította az ételt. Miután gyalog elmenekült a lakásból, Prince az autóúton vette őt üldözőbe.

Ha zenész vagy, őrült vagy. De őrült és erőszakos személy között is van különbség. Ami pedig a Nothing Compares 2 U-t illeti, az az én dalom

– vallotta O’Connor, aki a napokban jelentette be, hogy negyven év után visszavonul. Az, hogy a napjainkban népszerűségéből rohamosan vesztő O’Connor hirtelen felindulásból vagy a karrierje lezárásaként, amolyan „minden mindegy” alapon hozta fel a botrányt, nem tudni, ám mindkét forgatókönyv könnyen elképzelhető.

(Nem mindenki áll ilyen agresszívan Prince születésnapjához, Portland városa – pontosabban a Morrison híd – ugyanis lilába, Prince színébe burkolózva emlékezik meg az énekesről.)

Viszlát, Lana Del Rey!

És ha születésnap, nemcsak az énekes, de egy korábban ismeretlen album világrajöttét is ünnepelhetik a rajongók. Ki ne ismerné a világfájdalmas hangzásvilág koronázatlan királynőjének, Lana Del Reynek a Born To Die című, 2012-ben debütált lemezét? Igen ám, csakhogy a Born 2 Die Prince 2010-es, soha meg nem jelent albuma, a Welcome 2 America című, július 30-án megjelenő posztumusz lemez egyik száma, és a napokban került nyilvánosságra.

A Born 2 Die ötpercnyi mámor, amelyet az Obama-korszak első hónapjai, na meg az afroamerikaiak által vívott szélmalomharc inspirált. Prince énekhangja Tal Wilkenfeld basszusgitárossal, Chris Coleman dobossal, Shelby J., Liv Warfield és Elisa Fiorillo vokalistákkal egészül ki. A dal Morris Hayes zenei producernek köszönhetően nyerte el végső formáját.