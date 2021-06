Csak felemeli a kagylót, és kortárs irodalmat hallgathat a söre mellé

A kortárs irodalom már nem csak az utcán hódít, mostantól a Szimpla Kertben is. Eddig is kulthelynek számított a két egyforma székkel nem, ám annál több zöld növénnyel, régi vagy retró dizájntárggyal büszkélkedő Kazinczy utcai, turisztikai látványosságként is funkcionáló number one romkom, most azonban a kortárs szépirodalmat is falai, pontosabban tárgyai közé csempészte. Leemelhetünk például egy régi bakelit telefonkagylót, amelyből Erdős Virág-vers szól, vagy egy másikból meghallgathatjuk Fehér Renátótól A leggyakrabban tárcsázott szám című verset Jéger Zsombor előadásában. De van Babiczky Tibor- és Cserna-Szabó András-mű is. A programban Jégeren kívül Ónodi Eszter és Grisnik Petra színésznők vesznek részt, ők adják a kortárs műveket.

Cserna-Szabó András író, a program művészeti vezetője olyan szerzőket kért fel, akiknek nemcsak szoros viszonyuk, de mondanivalójuk is van a kortárs Budapestről. Erdős Virág, akinek verseihez már hajléktalanok jogaiért folytatott tüntetés is kapcsolódott, és költeményei nemegyszer urbanisztikai vagy közéleti tetté váltak, kézenfekvő választás, és hát maga Cserna-Szabó is a városi, különösen a kulináris kultúrára élénken reflektáló kortárs kulturális szereplő.

A hangantológia ötlete az egyik tulajdonos, a régóta Berlinben élő Kiss Attila fejéből pattant ki, akinek

mindig is fontos volt, hogy a Szimpla ne csak egy menő alternatív kocsma, hanem egy igazi, minden bútorából, ereklyéjéből és kiállított tárgyából kultúrát árasztó hely legyen.

A Széphalom ötletét régóta dédelgette, az elnevezés az utca névadójának lakóhelyére és arra a hasonlóságra utal, hogy Kazinczynak is nem kevés erőfeszítést kellett tennie azért, hogy a felvilágosodás korában a német nyelvvel szemben a magyar is fennmaradjon mint élő, minden fogalmi entitásra kifejezéssel rendelkező nyelv, az ő munkája nélkül ma nem ugyanazt a magyar nyelvet beszélnénk.

A Széphalom antológia a tulaj tervei szerint a jövőben kétnyelvű lesz, hogy az idelátogató turisták a hely szellemén túl egy-egy felvillanás erejéig találkozhassanak a kortárs magyar irodalommal. A különös hangtár a jövőben bővülhet, amihez az idelátogatók is hozzájárulhatnak a programról elnevezett Széphalom sör megvásárlásával.

