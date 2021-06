Lassan utolérik a Fradi-tábort a Müpa-ultrák

Sztárcunamit zúdít közönségére a június végén újra nyíló Művészetek Palotája. A legnevesebb vegyes műfajú magyar kulturális színtér a Covid-zárlat idején is működött, de a streamek után már élőben is élvezheti a közönség az itt fellépő művészek előadásait. Eljön többek között az egyik legnagyobb élő jazztrombitás, Wynton Marsalis, a nyolcvanöt éves karmesterlegenda, Zubin Mehta, a csodálatos szoprán, Anna Nyetrebko és a hússzoros Grammy-díjas Pat Metheny is.