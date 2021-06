Márkó és Barna Síkideg már videón is!

A Márkó és Barna Síkideg néhány hónap alatt meghódította a toplistákat, most pedig megújult formában kezdi második évadát. A podcastben most már nem csak Linczényi Márkó és Turai Barna idegeskedését hallhatjátok, hanem minden héten izgalmas vendégek is megosztják, őket mi bosszantotta fel a héten. Mindezt ráadásul már a YouTube-on, videóban is követhetitek. A videók extrákkal is kiegészülnek, olyan jelenetekkel, amelyek a podcastadásból kimaradtak, de beláthattok a kulisszák mögé is.

Érdemes azonban a podcastcsatornákon továbbra is követni az adásokat, lesznek ugyanis olyan témák, amelyeket csak ott hallhattok.

Kövessétek a Márkó és Barna Síkideg második évadát az Index YouTube-csatornáján, és a legnépszerűbb podcastplatformokon is!