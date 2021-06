Szlovák történészek betiltanák Skrabski Fruzsina dokumentumfilmjét

Skrabski Fruzsina dokumentumfilm-rendező és producer a közösségi oldalán számolt be arról, hogy néhány szlovák történész be akarja tiltani a Népirtás Pozsonyligetfalun című dokumentumfilmjét. A bejegyzés szerint a történészek több olyan filmfesztivál szervezőinek is levelet írtak, ahová beválogatták a már elkészült filmet. Szerintük ugyanis a film „történelemhamisítás”.

Eleinte csak csodálkoztunk, hogy volt olyan fesztivál, ahol versenybe került a filmünk, aztán írtak, hogy kikerültünk a versenyből. Máshol megnyertük a fődíjat, ilyen volt az Edufest, akik írták, hogy szlovák „történészek” (ők tették zárójelbe) írtak nekik, hogy történelmet hamisítunk. Szerencsére ettől még nem vették el a díjunkat

– olvasható a filmes posztjában.

A filmet jegyző stáb egyébként minden vádat cáfolt, többek között angol és szlovák nyelvre lefordítva. A producer feljelentőinek egyébként azt üzente: ha problémájuk van a filmmel, akkor neki írjanak, vitassák meg a felmerülő aggályokat,

MERT PRODUCERKÉNT CSAK AZT TUDJA GARANTÁLNI, HOGY A FILM VALÓS KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE ALAPOZ, AZZAL PEDIG EGYÜTT KELL TUDNI ÉLNI, HOGY MINDEN ORSZÁG SZÁMÁRA MÁS A TÖRTÉNELEM SZEMLÉLETE.

Korábban már az Index is beszámolt róla, hogy Skrabski Fruzsina Traumákon innen és túl című dokumentumfilmje bekerült a Las Vegas-i The NewsFest – True Stories International Film and Writers Festival versenyprogramjába. Az alkotás kedd óta az Indavideón is elérhető.