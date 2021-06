Tojással dobáltuk meg az ablakunk alatt hangoskodókat

A Márkó és Barna Síkideg e heti vendége Benedek Ágota forgatókönyvíró, blogger, vlogger, író. Ágota hivatásos idegeskedő, hiszen Rumbarumbamm című karanténnaplójában zavarba ejtő őszinteséggel ír arról, ő mitől készül ki idegileg. Ebben az adásban volt szó repülőn síró gyerekekről, túl forró ételekről, de mindhárman síkidegek voltunk a kormány LMBTQ-ellenes törvényjavaslatától is.

Ágota arról mesélt nekünk, mennyire felidegesíti, amikor valaki hátizsákra erősített hangszóróval mászkál vagy biciklizik a városban, üvöltetve a saját zenéjét. Ezek az emberek rád akarják erőltetni azt a filmet, ami az ő fejükben játszódik, és aminek persze ők maguk a főszereplői. De az is lehet, hogy csak meg akarják mutatni a világnak, hogy nekik van a legjobb zenei ízlésük.

Ágotát más hangok is idegesítik, például a síró gyerekek,

főleg, amikor repülőn van összezárva velük. Szerinte legalább három évig nem szabad repülőre szállni, miután az embernek gyereke születik. De nem csak a repülőgép többi utasára való tekintettel: a szülő saját magának tesz jót azzal, ha nem kényszeríti bele magát egy olyan helyzetbe, hogy el kelljen képzelnie, hogyan dobná ki az ablakon a saját gyerekét. De ha már zajok, a podcastből kiderül, vajon van-e olyan közöttünk, aki tojással dobálta meg az ablaka alatt hangoskodókat.

Ebben az adásban Márkó elmondta, mennyire felbosszantja a kormány új törvényjavaslata,

ami össze akarja mosni a pedofíliát az LMBTQ-közösséggel. Ahogy attól nem félünk, hogy a melegek „beheterósodnak”, ha heteroszexuálisokat ábrázoló kulturális termékeket fogyasztanak, ez ugyanúgy nem fog működni visszafelé. Ágota szerint káros összemosni a szeretetet, a közös megállapodáson alapuló szerelmi kapcsolatot egy mentális betegséggel. De Barna szerint az alapvető probléma az, ha a politikai hatalom meg akarja mondani, hogyan neveljük a gyerekeinket. Ettől mindhárman síkidegek vagyunk.

Idegeskedtünk az éppen zajló foci-EB miatt is.

Barna azokon az embereken húzza fel magát, akik annyira hűek a csapatukhoz, hogy még az sem tántorítja el őket, ha az ellenséges csapat egésze átigazol hozzájuk. Az utcák az Eb alatt megtelnek rengeteg emberrel, és a legtöbbeknek fogalmuk sincsen a fociról, de cserébe elrontják a várost mindenki más számára. Nem találni ilyenkor szabad asztalt, nem lehet kiülni vacsorázni a szurkolók miatt. Mondjuk a vacsorát a túl forró étel is el tudja rontani, és ezen is felhúztuk magunkat a héten. Az ember gyanútlanul vesz a szájába egy falatot, és van az a szintű forróság, amikor azon gondolkozik, kiköpje-e inkább, vagy égesse körbe a száját belülről, hogy aztán két hétig ne érezzen ízeket. Ágota szerint ha az emberben van életösztön, inkább kiköpi a falatot, akármennyire is kellemetlen ilyen jelenetet rendezni egy étteremben.

Felmerült a klasszikus biciklis-autós konfliktus is.

Márkó azon van ki, hogy miért kell biciklivel közlekedni a járdán. Ágota szerint – aki egyébként saját bevallása szerint nem ismeri a KRESZ-t – azért, mert ő rendesen fél attól, hogy elgázolják a bicikliúton. Ez a héten majdnem megtörtént Márkóval, amikor egy autós behúzott elé parkolni a körúton. Márkó nagyon higgadtan kezelte az esetet, mi pedig arra kérünk minden közlekedőt, hogy próbáljon meg figyelni a másikra.

Ne felejtsétek, a podcast már a YouTube-on is követhető, ahol extra tartalmakat is láthattok. Jövő héten folytatjuk!