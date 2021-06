Ha házasságot kötne, a Práterben egy múzeumi gép bárkit összead

Mert olyan is van, hogy egy múzeum kinövi a régi helyét. Ezúttal Bécsben a Pratermúzeum hagyja el a Planetáriumot, de csak azért, hogy a Praterbe költözzön. A megnyitóra ugyan 2024-ig várni kell, na de aztán lesz ott minden...

...és addig is. Mert van ott pofozóember, ami elsőre nem tűnik túlságosan könnyed szórakoztatásnak. A pofonok ráadásul nem csak azoknak fájnak, akik kapják, de tény, hogy a humor világában, Chaplin vagy legalábbis a némafilmek kora óta sokan rázzák a pofonfát csak azért, hogy mások ezen jól mulassanak vagy éppen elborzadjanak. A hintaló viszont már kicsit kevés ahhoz, hogy teli torokból kacagjunk vagy sírjunk rajta, ám egy házasságközvetítő automata mindjárt más. Igaz, sokaknak ez is csupán arculcsapás, de a szerelemnek, ha igaz, akár még azt is ki kell bírnia, ha egy masina mondja rá az áment.

Bécs városa 1,6 millió eurót szán arra, hogy új kiállítóhelyet kapjon a vidámpark történetét bemutató múzeum. A Pratermúzeumot Hans Pemmer tanár és helytörténész gyűjtőszenvedélye hozta létre, aki 1964-ben minden relikviáját a városnak ajándékozta. A Planetáriumban kialakított terem azonban mára szűk lett, nem is nagyon látogatták, így Bécs a Prater szívébe költözteti a múzeumot. A költözésről szóló tájékoztatóból az is kiderül, hogy Michael Ludwig polgármester ezzel indokolta a döntés hátterét:

Szinte nincs még egy olyan vidámpark a világon, amely annyira összenőtt volna a város identitásával és imázsával, mint a Prater.

A múzeum gyűjteménye egyébként folyamatosan bővül, legutóbb a Lang család ajándékozta oda az ötvenes évekből származó kacsakörhinta figuráit.