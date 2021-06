Ő a TikTok gazetetője

A TikTok olyan platform, amely kiemeli az egyéniségeket. Persze elsőre úgy tűnhet, a tucatemberekre sokkal nagyobb a kereslet, hiszen – lapozgatva az alkalmazásban – a trendek hatására ugyanúgy kinéző, tátogó, az eredetiség minden szikráját mellőző profilok követik egymást. Ám pont emiatt az egyszínűség tömegéből könnyebben tűnnek ki a különleges, valódi tartalmat gyártó, kreatív és az átlagostól eltérő emberek.

Mi is beszélgettünk már olyan lánnyal, aki pár hónap alatt lett a magyar TikTok-közösség egyik legismertebb arca, és mutattunk be olyat is, aki hasonló lelkesedéssel tud beszélni rovarokról és hüllőkről, mint más a szőrös házi kedvencekről.

Most a TikTok mezején kutatva belebotlottunk egy igazán különleges százszorszépbe.

A hasonlat nem véletlen, a csatorna tulajdonosa Dézi, aki videóiban az ehető gyomnövényeket népszerűsíti, miközben követőinek szemet gyönyörködtető receptekkel kedveskedik. Virágszirmos palacsinta, mohatorta, rózsalekvár, vadnövénysaláta, virágos ravioli, citromfűdzsem, fenyőrügyszirup. Csak pár izgalmas étel, amelynek főbb alapanyagai a kertből begyűjthetők, miközben a legtöbb hozzávalót nem is gondolnánk ehetőnek.

A csatornája olyan, mint a tavasz; tele van frissességgel, mindig üde, és állandóan virágba borul.

Bukovicsné Békefi Dézi még nincs harmincéves, két gyermek édesanyja, és TikTok-profilját azért hozta létre, hogy olyan tudást adjon át fiatal közönségének, ami nem is olyan régen a legtöbb családban ismert volt.

Nem én találtam fel a spanyolviaszt, igazából az összes információ nagyanyáinktól származik. Sokszor írnak egy-egy videóm alá, hogy ezekről jutott eszükbe, hogy a nagyijuk is hasonló dolgokat csinált. Én csak azt mutatom meg, amit ez a generáció már érthető okokból nem sajátított el.

Dézi végzettsége szerint kertészmérnök, jelenleg mesterszakon tanul, de nem titkolt célja a doktori fokozat. Sokan hiszik, hogy egyetemi tanulmányainak köszönheti a magára szedett információkat, de ennek csak a töredéke igaz. Szüleinek biokertészete volt, amelyet édesapja a mai napig üzemeltet, így gyermekként édesanyja mellett játszva szedte magára a tudást a különböző növényekről, ugyanúgy, ahogyan most az ő gyermekei is teszik.

12 Galéria: Rózsalekvár, fenyőrügyszirup, mohatorta boszorkánykonyha a TikTokon

Már oviban is jellemző volt rám, hogy ha megcsípett valami bogár az udvaron, akkor egyből tudtam, melyik növénnyel kell bedörzsölni a csípést. Manapság inkább a mesterséges dolgok felé nyúlunk, talán ezért is lett a csatornám ilyen népszerű a fiatalok körében. Úgy érzem, a mai gyerekek és tinik eltávolodtak a természettől, mintha ódzkodnának is tőle, pedig rengeteg csodálatos dolgot rejt.

Szakdolgozatát az ehető gyomnövényekről írta, és talán ez az a téma, ami a leginkább felkeltette a TikTok népének érdeklődését. Sokan még fel is háborodnak azon, hogy Dézi libatoppal dúsítja az omlettet, répalevélből és csalánból készít főzeléket, bodzafánkot süt, vagy a lóhere virágával gazdagítja a sajtkrémes katonákat a gyerekek vacsorájához.

Rendszeres kérdés, hogy a férjem és a gyermekeim mit szólnak ezekhez az ételekhez, én pedig csak mosolygok, mert ezek a növények finomak. Ha nem így lenne, nem fogyasztanánk őket. Arról nem is beszélve, hogy ha céklával vagy akár csalánnal színezzük a palacsintákat, akkor a színes étel számukra is szórakoztató.

A gyomnövények azért lettek a kedvencei, mert a biokertészetben és most saját udvarán is megtapasztalta, hogy össze lehet kötni a kellemeset a hasznossal. Minden gyomlálás után készülhet egy finom vacsora. Nyilván fontos, hogy ezeket a növényeket tiszta környezetben kell szedni, nem az autópálya mellett. Akiknek kertjük van, sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy mekkora kincs lehet a birtokukban.

Dézi, mint a mai influenszerek többsége, feldolgozhatatlan mennyiségű üzenetet kap naponta. Sokan hálásak az ötletekért, fotókat küldenek ételekről, amelyeknek a receptje tőle származik, s mivel videói többségében a növények jótékony hatásairól is beszél, így az is előfordul, hogy tanácsért fordulnak hozzá. Apróbb dolgokban szívesen segít, de azt többször hangsúlyozza, hogy neki nem erre szól a képesítése, mély tanácsadásokba nem megy bele.

Ami viszont számára is meglepő volt, az a mérgező növények iránti érdeklődés. Sok anyuka kérdez tőle, mert az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy melyik növény után kell pánikba esni, amit a kíváncsi gyermek véletlenül a szájába tömött.

Persze ilyen mennyiségű üzenetnél benne van a pakliban, hogy kap pár rosszindulatú megjegyzést, de ezekre mindig a lehető legintelligensebb formában reagál.

Egy dolgot nem értek, és ezzel nem is nagyon tudok mit kezdeni. Sok másik profilnál látom vissza a saját receptjeimet, de közben nem jelölnek meg ötletgazdaként a videók alatt. Ez számomra nagyon furcsa, de a férjem mondta, hogy ha már másolnak, akkor valamit biztos jól csinálok.

Ha már receptek: nagy álma egy saját receptes könyv, vagy akár egy olyan étterem, ahol virágokból, gyomnövényekből készült ételeket szolgálhat fel, igaz, abban még nem biztos, hogy erre nagy lenne a kereslet. Ám elnézve követőinek számát és az aktivitást nézői között, igény, úgy tűnik, van erre az elfeledettnek hitt tudásra. Addig is gyógynövényes termékeket készítve méri fel majd az igényeket.