Takács Katalin: Szeretem azt, hogy nő vagyok

Takács Katalin színművésznő kapta idén a Psota-díjat. Az Index jelen volt az eseményen, amelyen a laudációt a Kossuth-díjas Bálint András mondta, és a plakettet is egy Kossuth-díjas színművész, Básti Juli adta át.Most pedig az Index arútluK című podcastjának vendége, amelyben azt is elmondja, hogy mi is helyes szóhasználat:

Nagy titok, persze, nincsen ebben, talán csak annyi, amit Takács Katalin is mond:

a színművészet az, amely fiatalon tartja az embert.

Mondja ezt úgy, hogy már pontosan tudja, milyen az, amikor nyugdíjasként éli meg azt, hogy színpadra áll, szerepet kap, játszik. A beszélgetésben az is elhangzik, hogy egy színművész nem mindenhez tud jó pofát vágni, de művészetének lényege abban tud megmutatkozni, hogyan tud együttműködni, közösen dolgozni kollégáival, a rendezőkkel.

Takács Katalin Jászai Mari-díjas, érdemes művész, és immár Psota-díjas színművésznő arról is beszél, hogy

sokszor elment a kedve a pályától, de aztán visszajött,

legjobban a Radnóti Színházban érezte magát,

soha nem játszott együtt Psota Irénnel,

és ha újrakezdhetné, ma a színpadok világát választaná.

Katt a lejátszógombra, és hallgassa meg a beszélgetést!

