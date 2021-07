Hofi Géza: Tudod, ezek miért lopnak? Hagyománytiszteletből

1936. július 2-án született Hoffmann Géza, akit a hatvanas évek vége óta egy ország hívott Hofinak. Akkoriban még azok sem tudtak angolul, akik a brit slágerlista legfrissebb számait énekelték hétvégenként. A magyar beatnemzedék rock and roll mámorban rángatózó fiatal képviselői még az I love you kifejezést is szótárral értelmezték, a stand up fogalmát pedig több generációval később fedezték fel az egykori Scampolo-rajongók unokái, de Hofi, a magyar kabaré Nostradamusa már akkor tudta, mit hoz a jövő.