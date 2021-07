Bödőcs Tibor nem akármilyen korhű beszédben méltatta Hofi Gézát

Dombormű őrzi a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas humorista, Hofi Géza emlékét az Anker közben. Az avatóünnepségen Bödőcs Tibor humorista igyekezett minél korhűbben, a politikai a környezetnek megfelelő beszédet mondani.

„Mit is jelent nekünk Hofi Miklós? Élete, kora és műve. Nem keveset. És még annál is többet. Ő volt a magyar humor aranycsapata, aradi vértanúi és a legfelsőbb kategória jéghegyének csúcsa. Minden fellépése élet-halál kérdés volt a számára, és számunkra is ez a hozzáállás a trambulin zsinórmértéke. Szeretnénk, ha minden humorista minden fellépése élet-halál kérdés lenne a jövőben. Éppen ezért, Hoffman Béla emlékévet hirdetünk.”

Az idézetben nincs elírás, tessék végighallgatni a teljes beszédet: