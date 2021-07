Koffer-irodalom: ezeknek csináljon helyet a poggyászban!

Év közben felhalmozott könyves restanciái mindenkinek vannak. Az Index kultúra rovatának tagjai ennek felszámolására buzdítanak. Szerzőink 3+1 ajánlata részben elmaradt olvasmány, ugyanakkor ajánlás is a tekintetben, mit vigyen magával a nyaralásra.

1. Anne de Courcy: Chanel a Riviérán (Európa Könyvkiadó)

Chanel nem csak a kis fekete ruhát tette divattá, de a Côte d'Azur-t is. A nyaralóhely már a 20-as években a gazdagság, a pompa és extravagancia világa volt. Az itteni csillogás középpontjában Coco Chanel állt, az ő jelenléte és villája, a La Pausa tette igazán kívánatossá a partszakaszt. Ám a háború szele 1938-tól a ezt a világot is elérte. A könyvnek köszönhetően több zuhanórepülés szemtanúi lehetünk, ennek köszönhetően részletekbe menően ismerhetjük meg azt, milyen a legragyogóbb magasságokból a legsötétebb mélységekbe zuhanni.

2. María Isabel Sanchez Varga: Kicsikből nagyok – David Attenborough (HVG Könyvek)

Ha példaképet kell választani a gyerekeknek, ez a sorozat segít benne. A Kicsikből nagyok kiemelkedő emberek – tudósok, művészek, újítók – életét mutatja be könnyen emészthető formában, amit a sorozat illusztrátora remek grafikákkal tesz még élvezetesebbé. A David Attenborough életét feldolgozó könyvből kiderül, hogy a fosszíliákat gyűjtő kisfiúból hogyan lett televíziós, kutató, dokumentumfilmes, majd olyasvalaki, aki az egész világgal megismertette az élővilág csodáit, és megváltoztatta gondolkodásunkat a bolygónkról. A könyvet érdemes a Netflixen futó Our Planet sorozat epizódjaival kiegészíteni.

3. Gerald Durell: Családom és egyéb állatfajták (Európa Könyvkiadó)

Nyáron olvasok olyan könyvet is, ami a gyerekkoromra emlékeztet. Talán a legelnyűttebb Durelltől a Családom és egyéb állatfajták. "Ez annak az öt esztendőnek a története, amit én meg a családom Korfu szigetén, Görögországban töltöttünk. Eredetileg a sziget természetrajzáról szándékoztam enyhén nosztalgikus beszámolót írni, de elkövettem azt a súlyos hibát, hogy már a könyv első oldalain felléptettem a családomat. Amint felvonultak a papiroson, megtelepedtek, és kezdték meginvitálni különböző barátaikat, hadd szerepeljenek ők is az egyes fejezetekben. Végül nagy nehezen és sok furfanggal sikerült mégis itt- ott néhány oldalt megmentenem, hogy egyes-egyedül állatoknak szentelhessem." – vall a könyvről Durrell, ami gyerekkorom klasszikusa. Ez is kiegészíthető egy sorozattal. z HBO Go-n a Durrellékben a család korfui kalandjai elevenednek meg, egyik a másikhoz, a könyv a sorozathoz vagy a sorozat a könyvhöz biztosan kedvet csinál!

+1 Szabó Adrien: Magyar superfood (Boook Kiadó)

A superfood olyan alapanyag, amely valamely értékes tulajdonságában kiemelkedik társai közül. Ilyen a goji bogyó, az avokádó, a tengeri moszat, a lazac, de ezek nem könnyen vagy csak nagyobb ökológia lábnyom árán beszerezhetők. Tudta, hogy vannak ezeknek magyar megfelelői? A vargánya, a padlizsán vagy akár a sárgarépa ilyenek, ráadásul itthon is megteremnek és ilyenből a könyv tud még vagy százat. A szerző dietetikus, aki arra vállalkozott, hogy összegyűjtse mindazokat a hazánkban fellelhető zöldségeket, gyümölcsöket, gabonaféléket és olajos magvakat, melyek szupererővel rendelkeznek, így ténylegesen viselhetik a magyar superfood elnevezést.

