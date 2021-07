Megvalósul a Valami Amerika legnagyobb poénja, a Bűnös város

Ez egy bűnös hely, ez egy bűnös város – hangzott el a Valami Amerika című film második részében, amikor Pindroch Csaba karakterének szerelemprojektjét a nagyérdemű is megtekintheti. Hogy a Bűnös város végül teljes bukás lett a filmben, nem azt jelenti, hogy ennek a valóságban is így kell alakulnia.

Herendi Gábor az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt arról, hogy a valóságban is elkészítik a filmet, a forgatókönyv már el is készült. Nagyon régóta várja mindenki, azt gondolom, hogy egy borzasztó vicces forgatókönyv tudott összeállni – tette hozzá a rendező, és elmondta azt is, hogy saját a produkciót saját maga finanszírozza.

Herendi Gábor egyébként annak apropóján járt a televízió stúdiójában, hogy szeptember másodikán kerül mozikba a Toxikóma című film, amely Szabó Győző küzdelmét mutatja be a drogokkal.