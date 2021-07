Utcabállal ünnepel a Francia Intézet

A vírus elleni védelmi intézkedések lefújása után a Francia Intézet idén ismét utcabállal készül a francia nemzeti ünnepre. Július 10-én az intézet Duna-parti épülete előtt a gasztronómiai ínyencségek mellett koncertek lesznek terítéken.

A piac már kora délután megnyílik, sajtok, borok, sörök, édes finomságok csábítják majd a francia konyha szerelmeseit. Ezután pedig DJ Infragandhi áll a lemezjátszókhoz, és mixeli a francia filmek hangulatát idéző szetteket. Az este beköszöntével Orbán Bori triója Michel Montanaróval lép színpadra, francia zenékkel és az együttes saját dalaival invitálva mindenkit a táncparkettre. A nap zárásaként DJ Cyborg Templar a francia elektro slágereivel emeli tovább a hangulatot.

Persze a biztonságra még most is ügyelnek a szervezők, a rendezvény 18 év felett oltási igazolvánnyal és személyazonosító okmánnyal látogatható, fiatalabbak pedig csak felnőtt kísérővel érkezhetnek, hacsak maguk is nem rendelkeznek már a védettséget igazoló okmányokkal.