Andy Vajna nagy álma volt forgatni egy filmet Puskás Ferencről, a leghíresebb magyar futballistáról, de egyelőre úgy néz ki, hogy erre még egy kicsit várni kell – írja a Blikk. Bár a producer és a forgatókönyíró, Joe Eszterhas már 2017-ben nekilátott a munkának, a filmmogul 2019-es halála megakasztotta a folyamatokat, ugyanis a film jogai özvegyére, Vajna Tímeára szálltak.

Vajna Tímea ki többször nyilatkozta, hogy mindent megtesz azért, hogy az alkotás létrejöhessen, és bár tavaly júliusban arról lehetett hallani, hogy a projekt célegyenesbe került, a forgatókönyv kész, el lehet kezdeni a castingolást, az elmúlt egy évben még említés sem esett a készülő szuperprodukcióról.

A lap megtudta azt is, hogy a Nemzeti Filmintézethez eddig nem érkezett beadvány a Puskás-filmről, a Puskás-ügyek nagykövete, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György pedig azt mondta, hogy a koronavírus-járvány a filmgyártást is lelassította, de dolgoznak azon, hogy a mozi elkészüljön. Szöllősi György Vajna Tímeával is folyamatosan kapcsolatban van, aki viszont csak az amerikai állampolgárság megszerzése után járhat el céges ügyekben.