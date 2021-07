Már csak egy hét, és itt a szinkronos Jóbarátok

Hatalmas várakozás előzte meg a Jóbarátok nosztalgikus osztálytalálkozóját. Mi is tűkön ülve vártuk az ajándék epizódot, a Jóbarátok – Újra együtt részéről az Indexen a premierrel egy időben olvashatták érzelmeink cenzúrázatlan ömlengését egy négykezes írásban.

Már aznap kiderült, hogy az HBO berendelte a szinkronos változatot az extra epizódhoz, a hír hallatán pedig sokan döntötték el, hogy a nosztalgia élményének kimaxolásához megvárják, amíg újra összeáll a szinkron aranycsapata, és felhangzik, hogy:

Rachel, Jennifer Aniston: Kökényessy Ági

Monica, Courteney Cox: Kiss Erika

Phoebe, Lisa Kudrow: Nyírő Beáta

Joey, Matt LeBlanc: Holl Nándor

Chandler, Matthew Perry: Sinkovits-Vitay András

Ross, David Schwimmer: Galambos Péter

Így lesz teljes a nosztalgia, hiszen a Jóbarátok 1996 óta fut töretlenül itthon, a tévékben; sokan magyar szinkronnal szokták meg a karakterek hangját. Bár David Schwimmer volt az a színész, akit az alkotók először kiválasztottak a szerepre, és már a hanglejtését ismerve írták a karaktert, Galambos Péter emelt a téten, ami a hangszín komikusságát illeti a tipikus Ross Geller-momentumokban. Ha csak meglátjuk Joey mosolyát, egyből beugrik, ahogy Holl Nándor mondja, hogy:

Mi a helyzet?

Chandler poénjainak még a kilencvenes évek félrefordításait is feledtetni tudja Sinkovits-Vitay András, akinek búgása mellé tökéletesen passzolt a Kiss Erika hangján megszólalt Monica. A jónő-faktort, amit Jennifer Aniston puszta megjelenésével hozott, tovább erősítette Kökényessy Ági, akinek tagadhatatlanul árad a nőiesség a hangjából. Phoebe pedig megkapta a „szőkenő-hangot” Nyírő Beától, aki az Újra együtt premierje után podcaststúdiónk vendékeként mesélt a karakterrel való kapcsolatáról.

A Jóbarátok mind a tíz évada megtalálható az HBO Go felületén, eredeti nyelven és szinkronosan is, az Újra együtt pedig július 16-án szintén beáll a sorba, így angolul magyar felirattal, vagy magyar hanggal is elérhető lesz.