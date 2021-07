Jön az új Marvel-sorozat, valaki a halálon túlról visszatér

A WandaVision, A Sólyom és a Tél Katonája és a jelenleg futó Loki sorozat után augusztusban érkezik a What If…?, a Marvel és a Disney+ új animációs sorozata.

A Marvel-rajongók igazán nem panaszkodhatnak, idén futószalagon jönnek ki az MCU világának újabb lego-darabkái, amik egyszerre építik és tágítják az eddig ismert univerzumot. Érkezett egy WandaVision, amely sitcom stílusával azokat is megszólította, akik alapból nincsenek oda a képregények világáért, a Sebastian Stan színészért rajongó tinilányok pedig A Sólyom és a Tél Katonája sorozat jeleneteivel árasztották el a TikTok felületét.

Az elmúlt hetekben Bucky Barnes kihívóra talált, hiszen megérkezett a Loki, amelynek a záróepizódja a jövő héten jön ki.

De ha a Lokinak vége, akkor sem kell sokáig nélkülözni az új Marvel tartalmakat, ugyanis a Disney+ kínálatába érkezik a What If...? című animációs sorozat, amely alternatív idősíkokon fog futni, ezzel bővítve végtelenre a Marvel világából kifacsart történetek lehetőségeit.

Ha mindez nem lenne elég csábító, a Marvel-rajongó szívek biztosan heves dobogásba kezdenek, amint meghallják, hogy kedvenc karaktereik nagyrészt az élőszereplős filmekből ismert színészek hangján szólalnak meg.

Így többek között Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson és Natalie Portman kelti életre a karaktereket. A tavaly tragikus módon elhunyt Chadwick Boseman tiszteletére a Marvel a filmekből a jövőben kihagyja T'Challa karakterét, de mivel a színész a What If..? munkálataiban még részt tudott venni, az animációban a Fekete Párduc is visszatér.