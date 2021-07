Nagy-Kálózy Eszter: Senkit sem szabad megalázni!

Nem szereti a szabadúszó életmódot Nagy-Kálózy Eszter Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas és érdemes művész. A színművésznő mégis sokat gondolkodott, mielőtt a Vígszínházhoz szerződött. Benne is kérdéseket vet fel, hogy a teátrumot jelenleg a férje, Rudolf Péter irányítja.

A Vígszínházba szerződött Nagy-Kálózy Eszter, mert alapvetően társulati színésznek tartja magát, és úgy látja, hogy drámai színésznőként ebben a teátrumban testhezálló feladatokat kaphat.

Abban biztos, hogy férjével, Rudolf Péterrel el tudják különíteni a szakmai és magánéleti kérdéseket, attól viszont tart, hogy másokat esetleg zavarhat ez a felállás.

Szó esett arról is, hogy érzi magát dívaszerepben, hiszen eljátszotta már Karády Katalint, Marlene Dietrichet és Greta Garbót is. Kiderült, hogy magánemberként néha ő is „páncél” mögé bújik.

A színésznő tart attól, hogy az SZFE átalakítása és a mindenhol jelen lévő, politikai jellegű megosztás még nagyobb károkat okozhat a szakmában. Meggyőződése, hogy a színházban az előadás minél magasabb színvonalú megvalósítása a feladat, és nem szabad más kérdéseknek teret adni.

A szakmát a politikán túl a me too ügyek is megosztják. Nagy-Kálózy Eszter szerint ideje lenne pontosan meghatározni, hogy mi fér bele a művészi szabadságba, és mi az, ami túllép ezen a határon, és nem megengedhető. Véleménye szerint az nem tolerálható, ha valakit szándékosan aláznak meg.

Greta Garbót alakítja a Churchill és Garbo című darabban a Rózsavölgyi Szalonban. A színművésznő azt mondja, megérti Garbo döntését, aki pályája csúcsán tűnt el a filmek és a színházak világából.

Garbo úgy érezte, hogy meg akarják változtatni, és ő nem vállalta az átalakulást. Inkább otthagyta az egészet.

Winston Churchill izgalmas szellemi partner lehetett Garbo számára, de amikor az angol politikus ennél többre vágyott, a visszavonult világsztár ebből a játékból sem kért.

Az Index kultúra rovatának arútluK című podcastjéből az is kiderül, hogy

Miért jött el a Nemzeti Színházból;

Miben hasonlít Hegedűs D. Géza Winston Churchillre;

Milyen szerepekben érzi igazán jól magát;

Miért nem határozhatja meg a politikai elkötelezettség a szakmai kapcsolatokat.

Katt a lejátszógombra, és hallgassa meg a beszélgetést!

