Így búcsúzott 23 év után a Barátok közt

„Új élet vár…” Szombat este nyolckor csendült fel utoljára a jól ismert dal, ami 23 éven keresztül minden hétköznap a televízió elé ültette a nézőket. Az Index is meghívást kapott arra a médiatörténelmi eseményre, ahol szemtanúi lehettünk annak, hogyan záródik be a Mátyás király téri ház udvarának ajtaja.

Azt, hogy ez az ajtó miként zárul be, mindeddig homály fedte, hiszen a produkció az előzetes kiszivárogtatások miatt, ahhoz a cselhez folyamodott, hogy minden szálhoz több alternatív befejezést forgattak, így a színészek számára is csak tegnap derült ki, hogy a sorsuk mely irányba fordult a képernyőn.

A sorozat egyik oszlopos tagjával, Varga Izabellával arról beszélgettünk, hogy a látottak alapján elégedettséggel zárult-e az a 23 év, amit a kezdetek óta itt töltött :

Amikor bent járt a szerkesztőségünkben a Sunday Brunch című podcast műsorunkban említette, hogy a története alakulásának számára csak egy vége van. Ez a verzió került adásba?

Igen ez! (nevet) Nagyon bíztam benne, hogy Miklós újra felébred és a családjával lehet.

A sorozat indulásakor hasonló keretek között nézték együtt az első epizódot, azóta eltelt 23 év és most együtt zárják le életük egyik legjelentősebb korszakát. Milyen érzés?

Amikor kezdtük, akkor volt egy alapgárda, akik javarészt most is itt vannak. A legfurcsább, hogy az a „kicsi” csapat, akivel kezdtük, egyszer csak megduzzadt. Több száz színészről beszélünk, akik ennek a virtuális családnak a tagjaivá váltak a 23 év során. Olyan kapcsolati hálóvá vált a Barátok közt társulata, hogy aki itt játszott, a mai napig családtagnak tekinti magát.

Ön szerint Nóra visszament volna Miklóshoz vagy marad Levente mellett?

Én mindig nagyon hálás voltam, hogy a színészek a szálak alakulásába nem szólhattak bele. A barátok közt írói gárdája 10-12 főből áll, elképesztően jó érzés, hogy mindig az ő részük volt az, hogy tovább szőjék a szálakat. Nagyon nehéz lenne megválaszolni, hogy hogyan alakították volna a történetet.

Ábrahám Edit

Ábrahám Edit, Berényi Miklós örök riválisaként Berényi Claudiát alakította egy kisebb megszakítástól eltekintve a teljes sorozatban.

Másodszor búcsúzik a sorozattól, miben más érzés ez a mostani, mint a 2014-es búcsú?

Akkor saját döntés volt, úgy éreztem, hogy 16 év után nem bírja a szervezetem. Úgy éreztem, hogy nem tudok már feltöltődni. Én azt hittem, hogy akkor örökre búcsút mondok. Szerencsére Kalamár Tamás azt kérte tőlem, hogy néha-néha „látogassak” vissza, ezért negyedévente megérkeztem és megkavartam a szálakat. Most, amikor azt mondták, hogy 23 év után vége a sorozatnak, mindenkit mellbe vágott. Biztos, hogy aminek eleje van, annak vége is kell hogy legyen, de valahogy annyira hozzánk nőtt, a nézők életében úgyszintén, hogy nagyon nehéz elengedni.

Bár Claudia sokszor rideg üzletasszony benyomását keltette, azonban számtalanszor láthattuk a jószívű oldalát is. Most a sorozat lezárásakor is utóbbit láthatták a nézők. Milyen volt színészként ezt a kettősséget megformálni?

Engem egyáltalán nem zavart, hogy ő intrikus vagy gonosz. Imádtam játszani! Színészileg ez fantasztikus kihívás volt, én nagyon szerettem Claudiának azt a vonalát, ahol kegyetlen és átlép embereken, ugyanakkor az, hogy miért lett olyan, meg lett magyarázva, az élet megkeményítette. A családját viszont tűzön-vízen át védi.

Claudiának 23 év kellett, hogy megtalálja az igaz szerelmet, örül neki?

Nagyon örülök neki. (nevet) Erre már nagy szüksége volt, nekem pedig egy külön öröm volt, hogy Szerednyey Béla alakította a fiatalkori szerelmemet, hiszen ő a főiskolai osztálytársam volt. Nagyon jó volt újra együtt játszani, hálás vagyok az íróknak, hogy ilyen happy endet írtak nekem. Emellett Claudia barátra is talált, Tünde személyében, ami különösen jó.

Claudia mennyit pénzt utalt T ü nd é nek a s é rt é sek é rt?

Jaj! (nagyot nevet) Biztos vagyok benne, hogy több százezer forintról van szó, Claudia ontotta magából a sértéseket, de ezek olyan sértések voltak az én megítélésem szerint, ami a pillanatnyi felindulásából adódott. Végül mindig megbánta és próbálta kiengesztelni Tündét.

Gyebnár Csekka

Gyebnár Csekka Bokros Gizella szerepét alakította 13 éven keresztül, imádta a karakterét.

Mit szólt a karaktere alakulásához?

Nagyon örülök, hogy így alakult Gizella karakterének sorsa, mert hiszek abban, hogy mindig van új esély. És ha az ember azt érzi, akkor menni kell. Azt gondolom, hogy az emberek nagy része ezt meg is fogadja, és Gizi története nagy tanulság szerintem, hogy bármikor újra lehet kezdeni.

Hol láthatjuk a jövőben?

A Körúti Színházban továbbra is játszom, Gubík Ágival készülünk az Eszter hagyatékára, úgyhogy munka van bőven!