Meghalt a hazai kulturális élet megkerülhetetlen alakja

Meghalt Lugosi László fényképész. A Lugo néven ismert művész 68 éves volt – számolt be az Artportal. Fényképészi munkája mellett művészeti-fotográfiai szakíróként, illetve filmkészítőként is tevékenykedett. Elsősorban az építészeti fotó és a műtárgyfotó volt a szakterülete, ő fotózta többek között Erdély Miklós, Gedő Ilka és El Kazovszkij teljes életművét, de van egy híres képe például a fiatal Esterházy Péterről is. Budapest különös figyelemmel esett a fókuszába.

Tanulmányai befejezése után, 1980-tól jelentek meg írásai olyan lapokban, mint a Magyar Napló, az Élet és Irodalom, vagy a Biciklitolvaj. Fényképészeti szakfolyóiratokban is publikált.

A publikálást megelőzően rövidfilmeket is készített a Balázs Béla Stúdió tagjaként, 1983-tól társkurátorként vett részt több művészeti kiállításon. Ő is alapítója volt a Hórusz Archívumnak.

A 80-as évek elejének a nyilvánosság határán tevékenykedő művészeti-fényképészeti új hulláma sokat köszönhet neki.