Britney Spears szélmalomharca országos törvényjavaslathoz vezetett

Hónapok óta másról sem hallani, mint Britney Spears szélmalomharcáról: a felügyeleti botrány hatására a képviselőház két tagja is törvényjavaslatot terjesztett elő, amelynek elfogadása zöld jelzést adna Spearsnek – és másoknak is –, hogy kérvényezzék felügyelőjük leváltását.

Habár az igazság pillanata még nem érkezett el, Britney Spears ügye kétségkívül hatalmas port kavart az amerikai igazságszolgáltatásban. Az énekesnőt 2008-ban helyezték apja gondnoksága alá, azóta pedig tulajdonképpen nem volt beleszólása a saját életébe: egészen pár héttel ezelőttig, amikor is kitálalt az őt ért sérelmekről.

A kétpárti törvényjavaslat Britney Spears és mindazon érintettek „kiszabadítására” törekszik, akik bírót kérnek fel gyámjuk vagy felügyelőjük leváltására, esetleg eltávolítására. A Freedom and Right to Emancipate from Exploitation Act, röviden FREE Act nevű jogszabályt kedden vázolta fel Charlie Crist floridai demokrata képviselő és Nancy Mace dél-karolinai republikánus képviselő.

A törvényjavaslat értelmében a gyámság alatt állóknak jogukban áll kérvényezni, hogy a bíró által kinevezett felügyelőjüket az állam által alkalmazott közgondnok, családtag vagy magánügynök váltsa fel. A törvényjavaslat szerint ez a lépés biztosítaná, hogy a gyámot könnyebben felelőségre lehessen vonni. Jelenleg az érintetteknek a bíróságon kell bizonyítaniuk, ha visszaélés vagy csalás történt, és csak ezután lehet szó a gyám leváltásáról.

Biztosra akarunk menni, hogy az átláthatóság és a felelősség is része legyen a gyámsági folyamatnak. Britney Spears ügye rémálom. Ha vele megtörténhet ilyesmi, akkor bárki mással is

– szögezte le Nancy Mace.

A jogszabályt – amely Spearst popikonként említi – a Free Britney mozgalom elsöprő visszhangja után javasolták: az ügy a törvényhozók körében is megdöbbentő volt. Az évek óta tartó mozgalom azután kapott újult előre, miután a The New York Times dokumentumfilmje lerántotta a leplet az énekesnő évek óta tartó küzdelméről.

A törvényjavaslat szerint Spears sikertelen bírósági beadványai apja, Jamie Spears eltávolításáról megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát. A jogszabály azonban egyelőre messze elmarad a rendszerszintű reformoktól, amelyeket megannyi szószóló szorgalmazott. A javaslat nem könnyítené meg egy hasonló gyámság megszüntetését, és nem ösztönözné az állami bíróságokat alternatívák alkalmazására.

Az Állami Bíróságok Nemzeti Központja szerint 2011-ben csaknem 1,5 millió gondviselő volt az Egyesült Államokban. A legtöbb esetben idős vagy fogyatékkal élő személyeknél van szükség felügyeletre.

Mivel a gyámság egy rendkívül korlátozó állapot, ezért rendkívül hasznos lenne, ha létezne egy jogszabály, amely valójában kimondja, hogy a gyámság a legvégső intézkedés. A bíróságoknak figyelembe kellene venniük a támogatott döntéshozatal kevésbé korlátozó módjait is

– vallotta Prianka Nair, a Brooklyni Jogi Egyetem egyik társigazgatója.

Rick Black, a javaslat egyik megalkotója szerint a változásig még hosszú út vezet, a javasolt jogszabály csak a kezdet. Charlie Crist szerint a törvényjavaslat szűk kört érint, erre pedig azért volt szükség, hogy mindkét párt támogatását elnyerje.

