Ben Affleck és Matt Damon főszereplésével készül Ridley Scott új filmje

Eric Jager könyve alapján készít filmet Ridley Scott Golden Globe-, Emmy- és BAFTA-díjas angol filmrendező és producer. Olyan filmeket köszönhetünk neki, mint A nyolcadik utas a halál, a Szárnyas fejvadász, a Gladiátor vagy a Mennyei királyság.

A rendező most újabb nagy dobásra készül, The Last Duel című filmjében Ben Affleck és Matt Damon játssza a főszerepet. A film előzetesét nemrég osztották meg YouTube-on, ami tökéletesen átadja a film hangulatát.

A mozikban legkorábban október 15-én nézhetjük meg a filmet, addig be kell érnünk az előzetessel.