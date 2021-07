Negyvenmilliárd forintból épül meg a Mogyoródon készülő csúcstechnológiás filmpark – írja a hvg.hu. A létesítményben olyan ritkaság is lesz, amely jelenleg Magyarországhoz legközelebb Angliában érhető el. A portál szerint Rajna Gábor producer, a beruházás ötletgazdája azt mondta, már most több jelentős amerikai produkció érdeklődik az épülő helyszín iránt.

Mint nemrég megírtuk, az Astra Filmland nevű filmpark az M3-as autópálya mogyoródi leágazásánál, a már működő Astra Filmstúdió mellett fog felépülni.

A terv szerint a nemzetközi stábok koncentráltan, egy helyszínen férhetnek majd hozzá a filmgyártáshoz szükséges szolgáltatásokhoz: lesznek építészműhelyek, eszközkölcsönzők, jelmezraktár és utómunka-stúdió is. A filmparkban emellett egy mélyvizes medencés stúdió is épül, amely ritkaságnak számít: Magyarországhoz legközelebb az angliai Pinewood Studiosban érhető el.

Az elképzelések szerint a stúdió a legmodernebb egészségügyi és környezetvédelmi szabványoknak is megfelel majd. A fejlesztési tervekben szerepel még egy látogatóközpont megépítése, valamint egy angol nyelvű filmes képzés elindítása is.

A beruházás több fázisban valósul meg: a már ma is működő Astra 1 mellett két hónapon belül nyitja meg kapuit az Astra 2, majd egy újabb szakaszban készülhet el a beruházás harmadik és a negyedik része, amelyekben a tervek szerint elérhető lesz a repülőgépes forgatásokhoz alkalmas speciális műterem, egy komplex digitális műterem, valamint moduláris backlot, azaz külsődíszlet-technológia is.

A filmpark közleményében azt írta, hogy a magyar befektetők fejlesztésével megvalósuló beruházásnak köszönhetően

Európa egyik legnagyobb filmgyártói kapacitása épülhet fel és ezáltal Budapest megerősítheti előnyét a régió többi filmes központjával szemben.

Hozzátették: jelenleg a hazai kapacitások csaknem 100 százalékban foglaltak, a magyar műtermek és filmgyártó cégek válogathatnak a megrendelők között és kénytelenek megkereséseket visszautasítani.

„Most lehetőség van arra, hogy kiszakadjunk az európai szervizországok kategóriájából. A nemzetközi produkciókhoz nyújtott magyar szolgáltatások eddig is megtérültek a nemzetgazdaságnak, miközben a magyar országmarketing szempontjából is rendkívül pozitív volt a sok itthon forgatott nemzetközi produkció, illetve a filmes világ pozitív visszacsatolásai. Most azonban eljött az idő, hogy az ágazat szintet lépjen” – mondta Rajna Gábor a beruházásról.

Budapest közelében egyébként egy másik filmstúdió megépítését is tervezik: Budakalászra egy 26 hektáros filmstúdiót építene Garancsi István cége. Arról, hogy ez megépülhet-e, augusztus elején, egy rendkívüli ülésen dönt majd a budakalászi képviselő-testület.