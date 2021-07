Mogyoródon épül az Astra Filmland, Európa egyik legnagyobb filmgyártó kapacitása

Az Astra Filmland ötlegazdája Rajna Gábor producer, akit a közönség például az Oscar-díjas Saul fia című filmből és az Aranyéletből ismerhet. A filmipar csúcstechnológiáit felvonultató, ötvenhektáros filmgyártó központ épüléséről szóló tájékoztatóból kiderül, hogy a producer a hazai filmipari környezet stabilitásával indokolja, hogy a stúdió, amelynek ötlete már több mint tíz éve felmerült, tovább bővüljön:

Most lehetőség van arra, hogy kiszakadjunk az európai szervizországok kategóriájából. A nemzetközi produkciókhoz nyújtott magyar szolgáltatások eddig is megtérültek a nemzetgazdaságnak, miközben a magyar országmarketing szempontjából is rendkívül pozitív volt a sok itthon forgatott nemzetközi produkció, illetve a filmes világ pozitív visszacsatolásai. Most azonban eljött az idő, hogy az ágazat szintet lépjen.