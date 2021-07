Balkán–Bollywood, de borsodi életérzés is lehet a Makuka

Betyárok muzsikájával gördült be Miskolcra a Road Movie zenevonata. A Bohemian Betyars, mondhatni, hazatért, hiszen a zenekar el sem szakadt Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyétől, csak éppen annak muzsikáját viszik el rendre az ország és a világ bármely szegletébe.

S ha már a fiúk otthonosan mozognak az Avas adótornyának árnyékában, mindjárt írtak is egy dalt, amolyan sírva vigadósan felszabadultat, a leiratok szerint B.-A.-Z. megye alternatív himnuszát, a Makukát.

Azon persze lehetne merengeni, hogy vajon a megyelakók is így gondolják-e,

de az Emir Kusturica filmjében (Macskajaj) megzenésített – nem kis részben Boban Marković zenéjének köszönhetően – balkáni cigányok világának életérzése ebben a dalban is kétségtelenül azonosítható. A Bohemian Betyars dala, a Makuka azonban a borsodiakat most végérvényesen felteszi a folk-ska-punk zenei térképre. Ahogyan Palágyi Máté (Kakas) hegedűs-énekes megfogalmazza:

A Makuka egy igen különleges szám a zenekar repertoárjában. Egyrészt a legelső dalaink között megtalálható Megjöttek a fiúk című számon kívül sosem utaltunk a borsodi gyökereinkre, a mostani számmal pedig tizenkét év után berúgjuk az ajtót, és minden sorában található valami megfoghatatlan, borsodi bors-sors.

A zenekar olyannyira komolyan veszi a gyökerek felvállalását, hogy a dal megírása előtt összegyűjtöttek és cetlikre írtak mintegy negyven olyan szót, amelyet jellemzően csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében használnak, majd azok közül kalapból kihúztak egyet-egyet, és azt felhasználva írták a dalszöveget, soronként, mígnem végül összeállt a nóta. De hogy ezek a szavak azért egy kívülálló számára is jól azonosíthatóak legyenek, a dalhoz készült klipben el is olvashatók, különböző helyeken és felületeken feliratként tűnnek fel.

A Makuka klipjét Freund Ádám rendezte, és azt mondja, hogy rá különösen inspirálóan hatott az, ahogyan a Bohemian Betyars közösségként működik:

Gyakorlatilag szabadverselős formában írtak egy allegorikus szöveget a Borsod környéki tájszólásokból. A klip ennek a romantikáját próbálja meg kihasználni: táncos koreográfiával és különböző filmnyelvi megoldásokkal utal a szavak jelentésére. Mindezt egy úgynevezett »Balkán–Bollywood« stílusban próbáltuk meg elhelyezni, hogy visszaadja a szám hangulatát.

Miskolc a Road Movie-videóklip-sorozat ország- (és világ)járásának tizenharmadik állomása. A sorozat 2019 nyarán indult, és a Hiperkarmával járt a Mecsekben, a Roaddal a Mátrában, Rúzsa Magdival a vajdasági Kishegyesen, a Bagossy Brothers Companyval Gyergyó hegyei között, de zenei színhely lett Székesfehérvár, Debrecen, Budapest és Sopron is. A Road Movie célja az, hogy dalaiban és klipjeiben ismert magyar zenekarok, énekesek mutassanak be egy-egy, szívükhöz közel álló tájat. A Road Movie klipekhez egy-egy Road Movie Guide útifilm is készül, ahol a zenekarok tagjai kalauzolják végig Till Attilát a kedvenc helyszíneiken.