Magyar siker: meghívták Torontóba Enyedi Ildikó filmjét

Meghívást kapott a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválra (TIFF) Enyedi Ildikó új filmje, A feleségem története. Az Arany Medve díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezőjének új filmjének világpremierjét július 14-én a 74. cannes-i filmfesztiválon tartották, a Füst Milán regényéből készült alkotást a közönség hosszasan, álló tapssal fogadta.

Enyedi Ildikó filmjét a kanadai közönség szeptember 9–18. között láthatja, a Special Presentation szekcióban.

A meghívás tervéről Mécs Mónika, a fim vezető producere már nyilatkozott az Index arútluK című podcastjában, a meghívás tényével kapcsolatban pedig most azt mondja: „A cannes-i meleg fogadtatás után a következő állomás Toronto. A Testről és lélekről vetítése a TIFF-en nagyon szép emlék számunkra. Bízunk benne, hogy a legújabb filmünk is hasonlóan elnyeri az ottani közönség tetszését is, továbbá hogy az amerikai kontinensen is egyre többekhez eljuttathatjuk Füst Milán szellemiségét.”

Enyedi Ildikó új filmje Füst Milán több mint 20 nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra felterjesztett, azonos című regénye alapján készült. Störr kapitány fájdalmasan őszinte, becsületes figuráján keresztül értjük meg az élet összetettségét, titokzatosságát, törékeny szépségét, megfoghatatlan, uralhatatlan jellegét.

A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Rév Marcell, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Flesch Andrea, a VFX Supervisor Klingl Béla, a zeneszerző Balázs Ádám. A film vezető produkciós irodája, a magyar Inforg-M&M Film (Mécs Mónika, Mesterházy Ernő, Muhi András).

A feleségem története magyar, német, olasz koprodukcióban, francia részvétellel, a Nemzeti Filmintézet 1,15 milliárd forintos támogatásával, a német–francia Arte, az olasz RAI, az RTL Klub, az Eurimages és a Kreatív Európa Média közreműködésével készült. További koprodukciós partnere a német Komplizen Film, az olasz Palosanto films és a francia Pyramide.

Enyedi Ildikó legújabb alkotása a magyar mozikban szeptember 23-ától lesz látható Gijs Naber és Léa Seydoux főszereplésével, a Mozinet forgalmazásában.