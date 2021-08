Amerikában imádják Tompos Kátyát és a Most van most című abszurd roadmovie-t

A legjobb elbeszélő nagyjátékfilm és a legjobb romantikus vígjáték kategóriájábanis nyert Szajki Péter 2019-es Most van most című rendezése a Los Angeles Film Awardson. A fesztiválon, ahol összesen 60 amerikai és nemzetközi film versenyzett, Tompos Kátyát ítélték a legjobb színésznőnek, Mohai Tamást pedig férfi főszereplő különdíjjal jutalmazták

A hetven millió forintos költségvetésből, állami támogatás nélkül készült film, egy esküvőjéről menekülő menyasszony (Tompos Kátya) és egy jogászból lett taxisofőr (Mohai Tamás) groteszk, néha abszurdba hajló közös kalandjait meséli el Budapesttől a Balaton-felvidékig.

Az dramedy műfajba sorolt filmet nagyon szeretik a tengeren túl: New Yorkban öt díjjal jutalmazták a New York Film Awardson, köztük a fődíjjal. Ugyanitt Tompos Kátya lett a legjobb színésznő, Lovas Rozi pedig a legjobb női mellékszereplő. Tavaly Mohai Tamás szintén Los Angelesben kapta meg a legjobb férfi főszereplő díját a Love International Film Festival zsűrijétől, ugyanezt a díjat itthon, a Bujtor István Filmfesztiválon is átvehette.

Szajki Péter rendezőként az Intim fejlövéssel mutatkozott be, amely a 2009-es Magyar Filmszemlén elsőfilmes díjat nyert. Második nagyjátékfilmje, a Nejem, nőm, csajom az év legnézettebb magyar filmje lett a magyar mozikban 2012-ben.

A Most van most múlt héten szerepelt a Swindon International Film Festival versenyprogramjában is, augusztusban a Várnai Nemzetközi Filmfesztiválon is bemutatják.

Szajki Péter filmjében, melynek forgatókönyvét feleségével, Szajki-Vörös Adéllal írták meg, olyan nagyágyúk játsszák a kisebb szerepeket is, mint Scherer Péter, Básti Juli, Zrínyi Gál Vince, Elek Ferenc és Kovács Lehel. Az operatőri munka Domokos Balázst dicséri.

A Most van most megtekinthető az RTL Most kínálatában, aki pedig jobban szereti a valódi mozis hangulatot, és épp a Balaton északi partján akad dolga augusztus hatodikán, az este kilenckor a zánkai strandon is megnézheti a filmet, ahol hét órától az alkotókkal is beszélgethetnek.