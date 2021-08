PopMyEgo, a polgárpukkasztó példaképpár

Július 24-én szivárványba borult a főváros, beleértve a Budapest Parkot is, ahol idén ismét megtartották a 26. Pride lezárásának tekinthető Rainbow Partyt. A fellépők között volt a PopMyEgo nevű összművészeti formáció is, amely egy heteroszexuális házaspár kreatív duója. A szerelmesek fittyet hánynak a szúrós tekintetekre, és nemcsak az LMBTQ-kérdést keltik művészi eszközökkel életre, hanem a világon megjelenő egyéb problémaköröket is.