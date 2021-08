Csíkosan is jó az LGT – Presser és James újra színpadon

Öt éve, halt meg Somló Tamás, öt éve döntött úgy Presser Gábor, Karácsony János és Solti János, hogy LGT zenekar néven többé soha nem lépnek színpadra. Szerencsére Presser Gábor és Karácsony János is zenél tovább, és tavaly, a karantén alatt elkészült a Csík Zenekar LGT számokat feldolgozó, A dal a miénk lemeze. A lemez anyagát országos turnén adja elő a Csík Zenekar Presser Gábor és Karácsony János társaságában, sőt még Kovács Kati is rokkenrollerezik a színpadon. Koncertkritika.

Az autentikus magyar népzene és a rock and roll találkozása szinte törvényszerű, hiszen az ötven éve alakult LGT számai ma már népdalként jelennek meg egy zeneileg igényesebb információkkal ellátott XXI. századi magyar fiatal popkulturális terében. Jó zenészek, jó zene, de hogy szólnak együtt?

A budapesti koncertről Presser Gábor is beszámolt saját Facebook oldalán:

Pénteken, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon eljátsszuk a “DAL A MIÉNK” koncertet. A Csík Zenekar @ Karácsony János – James és én. Ez lesz az egyetlen budapesti előadás, s e percben úgy néz ki, hogy számomra is ez lesz az idei egyetlen. Az eddigi koncertek örömzenébe fordultak, szóval várom a péntek estét!

A 2020-as lemez anyagára épülő országos turné egyetlen budapesti előadásán egyetlen szék sem maradt üresen pénteken a Margitszigeti Szabadtéri Színpad nézőterén.

A koncert első részében a Csík Zenekar népzenei műsorát hallhatták a nézők. Elsőként kalotaszegi nóták hangzottak fel, majd egy rész következett a Trianon óta a szomszédos országokhoz tartozó magyarlakta területek szomorkás dalaival, jött egy kiskunsági blokk, majd felvidéki blokk, búgott a szaxofon, zengett a cimbalom, húzták a vonók verbunktól lassúig az egymásba fonódó nótákat. A lakodalmas hangulatot kissé tompította, hogy a közönség széken ülve értelemszerűen nem perdülhetett táncra. De azért szépen megtapsolták a nótákat.

Csík János csodálatos prímás és énekesként is kiváló, bár Kodály Zoltán néha talán meglepődne, ha az ő interpretációjában hallaná a kalotaszegi dalokat. Majorosi Marianna most is csodálatosan, tisztán, sallangmentesen énekel, akár népdalról, akár LGT számokról van szó.

Akik az LGT miatt jöttek határozottan felélénkültek, amikor Csík János felkonferálta Presser Gábort és Karácsony János James-t a koncert második felében. Megköszönte a két zenészlegendának, hogy létrejöhetett közös produkciójuk, ezt Presser Gábor később természetesen viszonozta, amikor elmondta, hogy tizenkét éve dolgozik a Csík Zenekarral, és nagyon szereti dalaik Szabó Attila, a Csík Zenekar hegedűs-gitárosa által készített feldolgozásait.

James a húrokba csapott, Pici hátul a zongoránál varázsolt, és jött a „csíkosított” Dal a miénk, jelentős cimbalom dominanciával. A tempós táncházi hangulatot fokozta a Lehettem volna valami más feldolgozás, majd érkezett a kalotaszegi betéttel dúsított Miénk itt a tér.

A következő szám előtt Presser elhagyta a zongorát és egy lábdob mögött foglalt helyet. Színpadra penderedett Kovács Kati, és már ki is derült, milyen csárdás kis angyal is ő, amikor a prímással száguldott a rock and rolleren. Az örökifjú énekesnőről a feldolgozás népzenei részeinél kiderült, hogy még ma is megállná a helyét minden komolyabb táncházban.

A következő számot Somló Tamás emlékének ajánlotta Presser Gábor – méltó feldolgozást adtak elő Somló gyönyörű Áldd meg a dalt című szerzeményéből.

A koncert, és talán a lemez csúcspontja is az És jött a doktor című szám. Nagyon erős hangszeres szólók váltakoznak, majd összeolvadnak a legkülönfélébb zenei stílusok, valami új minőség keletkezik, amiben eltűnnek a műfaji határok és az idő. A lemezen nyolc perces szám a koncerten legalább kétszer annyi ideig szólt, de így is túl rövidnek tűnt. Presser és Karácsony maga a zene, hangjuk egy percet sem öregedett, varázslatos volt Barcza Zsolt a cimbalommal, Makó Péter szaxofonon, Csík János hegedűn és énekesként, Majoros Marianna itt is több volt mint hibátlan, és Szabó Attila gitárjátéka is méltó volt James szólóihoz. Ezért az élményért önmagában is megérte elkészíteni a feldolgozást lemezt.

(Borítókép: Karácsony James a koncert próbáján a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, 2021. augusztus 6-án, háttérben Presser Gábor. Fotó: Kaszás Tamás / Index)