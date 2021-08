Miskolcon bárki megnézheti, hogyan megy a Kilakoltatás

Hazai közönség előtt két magyar elsőfilmes is bemutatkozik a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában, mindkét alkotás az NFI Inkubátor Programjának része:

Kis Hajni: Külön falka,

Fazekas Máté Bence: Kilakoltatás.

A Kilakoltatás egyben világpremier is, ám a nagyközönségnek arra még várnia kell, amíg a dramedy a mozikba kerül, forgalmazása csak 2022-ben várható. Fazekas Máté Bence amúgy nem ismeretlen a miskolci közönség előtt: 2018-ban az Apám szíve etűdjével már részt vett a CineNewWave szekcióban.

A film megtörtént eseményeken alapul: egy nem mindennapi kilakoltatás történetét mutatja meg egyetlen napba sűrítve. Richárd (Orosz Ákos) bírósági végrehajtó-tanonc élete első kilakoltatásán egy idős nőt kell kiköltöztetnie kertes házából. Ilona néni azonban nem hagyja magát, mindent megtesz azért, hogy maradjon, aktivisták még élőláncot is alkotnak a háznál. A végrehajtó mögött azonban ott áll az egész államigazgatás: rendőrség, tűzoltóság, sintér, állatkerti dolgozó – és még a túsztárgyalók is. A szereposztásban feltűnik Nagy Mari, Mészáros Blanka, Láng Annamária, Znamenák István és Péterfy Bori.

Kis Hajni rendező is visszatérő vendég, három évvel ezelőtt Last Call című kisfilmjével megnyerte a CineNewWave szekció díját. A Külön falka világpremierjét augusztus végén a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál East of the West versenyszekciójában tartják, onnan érkezik majd a 17. CineFestre, szeptember 30-tól pedig a mozikban is megtekinthető.

A részben személyes élményeken alapuló film egy szívszorító apa-lánya kapcsolatot mesél el. A tizenkét éves Niki (Horváth Zorka) nagyszüleivel él, nehezen beilleszkedő gyerek. Niki apja börtönben ül, de amikor a lány megtudja, szabadult, minden tiltás ellenére felkeresi. Tibor (Dietz Gusztáv) nyers férfi, kidobóként dolgozik a budapesti éjszakában, múltja sötét, jelene rideg. Különös egymásra találás története az övék.