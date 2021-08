Világsztárok és világzene a megújult Kaposfesten

Várdai István Liszt Ferenc-díjas cselllóvirtuóz és Baráti Kristóf Kossuth-díjas hegedőművészben nemcsak az a közös, hogy mindketten Stradivari mesterhangszeren játszanak a világ legnevesebb koncerttermeiben, hanem az is, hogy hetedik éve együtt állítják össze az ország egyik legszínvonalasabb komolyzenei fesztiválja, a Kaposfest programját. A tizenkettedik kaposvári komolyzenei fesztiválon a klasszikus muzsikusok mellett kiváló jazz- és világzenei koncerteket is hallhat a közönség.

– A somogyi klasszikus zenei világfesztivál idén is augusztus 13. és 19. között, várja a törzsközönségét és az új vendégeit. Egy hét alatt rengeteg értékes és sokszínű előadást lehet prezentálni a közönségnek, de szervezőként talán idén először tudtunk igazán kibontani saját koncepciónkat – így kezdi az idei fesztivál koncepciójának ismertetését Baráti Kristóf hegedűművész, merthogy – az alapítók, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás, óriási munkát végeztek, mi a hatodik évtől vettük át tőlük a művészeti vezetői staféta botot. Néhány év természetesen azzal telt el, hogy igyekeztünk megőrizni az általuk megteremtett értékeket, és Várdai Istvánnal fokozatosan építettük be saját új szempontjainkat

Eredetileg már a tavalyi programot is az általuk újragondolt, az összművészetek felé nyitó rendezvény jegyében állították össze, de a járvány erősen beszűkítette a lehetőségeiket, ezért

az idei lesz az első igazán megújult Kaposfest,

hangsúlyozza a fesztivál művészeti vezetője, majd felsorol néhány előadót: a világsztárok közül először áll a Kaposfest színpadára Avi Avital, a napjaink legismertebb mandolinművésze és első alkalommal játszik Magyarországon Ksenija Sidorova világhírű harmonikaművész is. Több koncertet is vállalt Matvey Demin fuvolaművész, a Csajkovszkij Verseny fúvós kategóriájának győztese, ahogy Eldbjorg Hemsing norvég származású hegedűművész is.

A magyar kiválóságok között Bogányi Gergely, Pusker Júlia, Szűcs Máté, Berecz Mihály, Zempléni Szabolcs, Fenyő László, Langer Ágnes, Ránki Fülüp mellett a fesztivál vendége lesz a világhírű Signum Quartet, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Kállai Vonósnégyes, az In Medias Brass Quintet és a Győri Filharmonikusok is.

A minőségi jazz zene kedvelői többek között, Kollmann Gábor kvintettjét hallhatják Malek Andrea és Gájer Bálint közreműködésével. A Bach másként című produkció, amit Várdai Istvánnal közösen hoztak létre a Győri balett művészei, még Baráti Kristóf számára is premier lesz. Nagy érdeklődéssel várja, hiszen ezt a produkciót Várdai István csellista és a győri balett művészei Bach, nem balettre komponált zeneműveiből állították össze.

Ezt az előadást is tekinthetjük összművészeti produkciónak, ahogy a festőművész születésének 160. évfordulóját ünneplő, Rippl-Rónai és a fiatalok című kiállítás is a fesztivál egyik fontos kísérőprogramja lesz. De az összművészeteket a fesztivál jellegéből adódóan természetesen alapvetően a zene felől közelítik meg. A programot nézve egyértelmű, hogy idén nagyon erős lesz a jazz -és a világzenei rész.

Mivel tizenegy éves koromig Venezuelában éltem, idén számomra az egyik legizgalmasabb csapat Alexis Cardenas kvartettje lesz, aki a venezuelai zenét hozza el Kaposvárra

– emeli ki a programból egyik kedvencét a fesztiválszervező.

Cardenas koncertmesterként működik Párizsban, alapvetően klasszikus hegedűművész, de a venezuelai zenét is „anyanyelvi” szinten játssza. A kvartettben megszólal a hagyományos helyi hangszer, a cuatro, egy négyhúros kis gitár, amit általában kísérő hangszerként alkalmaznak, emellett a hegedű, a gitár és az ütőhangszerek szólalnak meg.

Arról, hogy vajon mi a somogyi klasszikus zene fesztivál több mint egy évtizedes sikerének titka, Baráti Kristóf elsőként a helyszínt említi. Az igazán jó fesztiválokon a közönség, a zenészek és a helybéliek szinte családtaggá válnak néhány napra. Kaposvár ilyen szempontból tökéletes, hiszen minden helyszín gyalog is elérhető, esténként mindenki ugyanazokon a helyeken vacsorázik, néhány napon belül személyes ismerősökké válhatnak a művészek és a közönség tagjai.

– Egy New Yorkból érkező művészbarátunk szinte extázisba esett attól, milyen szép ez a városka. Mi ezt már megszoktuk, tudomásul vesszük, de annak, aki először látja, hatalmas élmény a fesztivál helyszíne is – meséli Baráti Kristóf.

A „titok” másik része a színvonal – folytatja az elemzését a hegedűművész. Jó esetben néhány év alatt kialakul a bizalom a fesztivál és a közönsége között. Rengeteg visszajáró vendégük van, akik minden évben eljönnek Kaposvárra Budapestről, az ország távoli településeiből, sőt külföldről is.

(Borítókép: Baráti Kristóf. Fotó: Kaposfest)