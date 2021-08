300 holttestet boncolt, mielőtt író lett a magyar világrekorder

Nem volt jó tanuló, ezért nem lehetett filmrendező, apját nem akarta az orvosi pályán követni, négyszer nősült, 758 megjelent művével pedig világrekorder. Nemere István a munkájáról és a magánéletéről mesélt a Blikknek.

Nem voltam jó tanuló, oroszból, matekból és fizikából megbuktam, még pótérettségit is kellett tennem, ezért szó sem lehetett arról, hogy kövessem az álmaimat, és filmrendező legyek. Elmentem katonának, utána földmérőnek, majd jött egy ajánlat, hogy boncsegédet keresnek. Másfél év alatt háromszáz holttestet boncoltunk fel, eleinte voltak rémálmaim, de máig hálás vagyok ezért a munkáért, mert sokat tanultam belőle, például hogy mennyire törékeny az élet. Majd négy évig mentőztem. Nagyjából akkoriban, 25 évesen jöttem rá, hogy az írás érdekel, elkezdtem, és nagyon jól ment. Mindig volt mondanivalóm

– fogalmazott az író, akit a házasságairól is kérdeztek. Édesapja háromszor, Nemere István négyszer nősült. Az író bevallotta: minden kapcsolat miatta ment tönkre, de mindenkitől békében vált el.

Az igazság az, hogy szinte minden komoly kapcsolatom megromlása az én hibám volt, mert félreléptem. Nem voltam mindig jó férj, de mindenkivel békében váltunk el. A zongorista hölggyel például zuhogó esőben egy esernyő alatt sétáltunk a válóperre. A harmadik feleségem Ilona volt, 23 év után éreztük azt, hogy megfáradt a kapcsolatunk. Mindketten válni akartunk, és nagyon civilizált volt az egész. Miután szétválasztottak minket, Ilona meghívott egy étterembe ebédelni, sőt máig tartjuk a kapcsolatot, ő a korrektorom

– idézte fel. Az író 2015-ben nősült újra, jelenleg Szentgyörgyi Judit íróval él együtt vidéken. Hét éve találkoztak egy dedikáláson. Gyermeke csak egy nőtől született, és az író arról is vallott, hogy a második felesége teherbe esett, de nem tartották meg a babát.

Nem volt pénzünk, és biztos volt bennem félelem is a felelősségtől, és inkább a kényelmet választottam. Azóta sokszor eszembe jut: ha megszületett volna a gyerek, vajon hogyan nézne ki, milyen lenne?

– fogalmazott, majd hozzátette: a mai keresete miatt nem panaszkodik. Bár mindenki azt hiszi, hogy százmilliókat kereshet, három válással a háta mögött sokat vesztett. Arról is beszélt, hogy összesen talán 46 álneve van, és 1995-ben kezdte el használni őket. Azért volt erre szükség, mert több kiadó is nyomta a könyveit, a boltokban pedig húsz Nemere-alkotás volt egymás mellett. Mondanivalója pedig még ma is van: amíg él, ír, mindennap hajnali öttől.