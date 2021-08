Ismét a gyerekek veszik birtokba a Zsolnay Kulturális Negyedet

Csaknem hetven programmal, köztük az Apacuka, Szalóki Ági koncertjével várja a kicsiket és nagyokat Pécs legnagyobb családi és gyerekrendezvénye, az augusztus 27. és 29. között zajló Szamárfül Fesztivál a Zsolnay Kulturális Negyedben – írja az MTI.

A hagyományos családi nyárzáró fesztivált a pandémia miatt, egy év kihagyás után rendezik meg ismét. Számos, a gyerekek körében népszerű előadó ad koncertet a pécsi kultnegyedben, így fellép a Rutkai Bori Banda, a Szélkiáltó, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, a Kolompos vagy a Kiskalász zenekar is.

A Csillagok Háborúja kedvelői közös fényképet készíthetnek a robot, R2-D2 másával és a rohamosztagosokkal, mindezt ráadásul egy nagyméretű Star Wars-háttér előtt, de a rajongók számára igazi kuriózum lesz a birodalmi sisakkiállítás is.

A fesztivál kézműves programjain örök emlékeket készíthetnek a kicsik, akik a képeslapkészítés, a gyöngyfűzés titkaiba leshetnek be, de origami, nemezékszer és marcipánkészítő foglalkozásokon is részt vehetnek. A mozgékonyak a negyed játszóterei mellett kipróbálhatják a gyerekvívást, a ládából készült mini hullámvasutat és a kötélpark-kalandpályát is.