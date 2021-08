A járvány kegyes volt a szabadtéri színpadokhoz

Covid-járvány előtt, közben, után is folyamatos a szabadtéri színpadok szervezőinek élete, a vírus terjedése legfeljebb a színpadok nyitására és működésére lehet befolyással. Bán Teodóra táncművész, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad ügyvezetője és művészeti vezetője azt mondja az Index arútluK kulturális podcastműsorában, hogy mindaz, amit a nézők ezen a nyáron a színpadon látnak, több év előkészítő munkájának eredménye.

A járvány szerencsére a szabadtéri színpadokat nem tette tönkre, de jelentős feladatot rótt ránk. Az életünk részévé vált, és azt mutatja, jelentős feladataink vannak

– mondja Bán Teodóra, aki szerint sokat változott a kultúrabefogadás élménye. Az átoltottság nagy mértéke miatt sokan alig várták már, hogy színházi élményhez jussanak, és a nézők fokozatosan érkeztek, és megtöltötték a kulturális tereket.

Bán Teodóra szerint a szabadtéri színpad egy hatalmas nagy, minőségi nyári színház, és nagyon komoly darabokat, előadásokat képes befogadni, ilyen például a Puskás, a musical, a Carmen, a Verdi varázslat, a Bánk Bán.

Az arútluK podcastműsorából most azt is megtudhatjuk, hogy

mikor kell elkezdeni szervezni egy nyári eseménysorozatot,

milyen a szabadtéri színpadok műfaji kínálata,

milyen előadásokat szeret a magyar néző,

meddig tart az idei nyári szezon,

kell-e oltási igazolás az előadások látogatásához,

milyen sztárok érkeznek, érkeztek a Margitszigetre.

Az Index arútluK podcastjában ezúttal F. Tóth Benedek és Korcsmáros Felícia kérdezett.

