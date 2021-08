Bezárás helyett megújulás vár a MOM mozijára

Egy hete számoltunk be arról, hogy bezárt a MOM Park mozija. A korábbi üzemeltető Cinemapink közleménye úgy hangzott, mintha sóval hintenék be még a helyét is, ezért utánajártunk, mi történhetett.

Megtudtuk, hogy valójában csak üzemeltetőváltás zajlik, és a filmszínház néhány hetes felújítás és átalakítás után kora ősztől újra várja a mozirajongókat.

Az új menedzsment azt tűzte ki céljául, hogy olyan szórakoztató és kulturális központot alakítsanak ki, amely széles programkínálatával többféle korosztályú és érdeklődési körű közönség számára kínál szabadidős lehetőségeket

– mondta el az Indexnek Zsarnai Gábor, a Pannonia Entertainment marketing managere.

A CinemaMOM névvel újrainduló helyet a továbbiakban a Pannonia Movie Kft. üzemelteti. Az ő nevükhöz fűződik az újpalotai Pólus mozi is, valamint a cégcsoporthoz kötődik a Pannonia Entertaiment filmforgalmazó, amely leginkább a digitálisan felújított filmtörténeti klasszikusok újbóli műsorra tűzéséről ismert, és olyan speciális tartalmakat kínál, mint a színpadi produkciók – operák, balettek, színházi előadások – közvetítései, valamint rockzenei és komolyzenei koncertfilmek. Az új műsortervben általános- és középiskolai osztályok számára tematikus csoportos vetítésekkel, a legkisebbek számára pedig a családi animációs filmek mellett élő bábszínházi programokkal is készülnek.