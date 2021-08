Rudolf Péter újabb öt évig igazgatja a Vígszínházat

A másfél évre történt átmeneti kinevezése után Rudolf Péter az elkövetkező öt évben is igazgatja a Szent István körúti társulatot – ezt jelentette be Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere kedden délután a Vígszínház évadnyitó társulati ülésén.

– Most az a legfontosabb kérdés, amikor emberek repülőkre kapaszkodnak fel, hogy megmeneküljenek, amikor teljesen felfordult és megváltozott a világ körülöttünk, hogy

szólhat-e a színház másról, mint a jelenről

– tette fel a legfontosabb kérdést helyettünk is Rudolf Péter, akinek kinevezésének hírét duplán tapsolták meg a színház nézőterét ellepő jelenlevők, s ez a taps nem udvariassági tenyérösszeveregetés volt, hanem valódi, őszinte megkönnyebbülés, egyfajta hála az elmúlt évek viharverte periódusa után.

Fekete Péter kulturális államtitkár elmondta, hogy a szakmai bizottság kilenc tagjából kilenc Rudolf Péterre szavazott, ami – és ezt már mi mondjuk, a mai megosztott, érdekekkel és politikai hovatartozásokkal terhelt színházi világban szakmailag és emberileg is – óriási szó. Karácsony Gergely is sietett hozzátenni a magáét: a kilenc igent ő is csak megerősíteni tudta.

Fotó: Juhasz Eva Karácsony Gergely és Fekete Péter

Úgy tűnik tehát, mind a politika, mind a szakma, mind pedig saját társulata megerősíti, hogy az elmúlt másfél évben Rudolf emberileg és szakmailag is bizonyított, aki pályázatában, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoz (frissítés: itt már el is olvasható), olyan színházat vizionál, amely egyszerre szórakoztató és szofisztikált, persze, tette hozzá élőben, lehet, hogy ez nem egy előadáson belül valósul majd meg.

A társulathoz néhány új tag érkezik vagy tér vissza: Nagy-Kálózy Eszter az előbbiekhez, Kovács Patrícia, Stohl András és Orosz Ákos az utóbbiakhoz tartozik, illetve egyetemisták is jönnek, Koós Boglárka és Kövesi Zsombor próbálgatja szárnyát a körúti teátrumban. Rudolf Péter az Index kérdésére, miszerint okoz-e bármiféle nehézséget, hogy a társulat új tagja a kiváló Kossuth-díjas színésznő, felesége Nagy-Kálózy Eszter lesz, azt válaszolta, Eszternek nem kell bizonyítania, ezt nem kell kezelniük semmilyen szinten.

A mind a szofisztikáltságot, mind a szórakoztatást kiválóan tükröző évadterv a bizonytalan helyzetre tekintettel csak decemberig szól,

a továbbiakról az igazgató majd novemberben, a helyzet ismeretében hoz döntéseket.

A Vígszínház évada az ifjabb Vidnyánszky Attila rendezte ősbemutatóval, a Marcel Carné és Jacques Prévert fémjelezte kultikus film színpadi feldolgozásával, a Szerelmek városával indul szeptember negyedikén a közel tíz hónapos hosszú kényszerszünet után, a továbbiakban pedig azok a premierek következnek, melyeket a pandémia miatt vagy el kellett halasztani vagy pedig csak online, streamelt előadás formájában tudtak bemutatni.

A Pesti Színház a kortárs színdarabokra fókuszál, itt először Marius von Mayenburg A kő című darabját láthatja a közönség, melyet streamen már bemutattak, a történelmi múltat megidéző, a lélek mélyére hatoló darab főszerepeit Nagy-Kálózy Eszter és Hegyi Barbara alakítják.

Béres Attila rendezi a Kabarét, mely már nyáron a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon debütált, de az októberig tartó időszakban még próbálják az előadást, bizonyos jelenetek kiesnek, új elemek viszont bekerülnek.

Fotó: Juhasz Eva

A Pesti Színházban Yasmina Reza Bella figura című darabja a következő, melyet Török Ferenc rendez, és melyben egy ártatlannak tetsző összejövetel végén elhangzik a jelenre is vonatkozó legfontosabb kijelentés: Minden össze van zavarodva.

Paczolai Béla pedig, aki a tavalyi évadban még streamre rendezte a Rendes lányok csendben sírnak című darabot, most az értelmiség kiégéséről, meghasonlásáról Party címen rendez vígjátékot. A Pesti repertoárja jól mutatja az igazgató azon önmagának is feltett kérdését, miszerint szólhat-e a színház másról, mint a jelenről.

Két héten belül tehát a körúti teátrum a megannyi botrány, az igazgatóváltások és ezek máig érezhető hatása után végre újranyit, s ahogy a színházi egykori legendás igazgatója, rendezője és színésze, az utolsó színházi polihisztornak tartott Várkonyi Zoltán Színháznyitás című versében megírta, az ebben az évadban ötvenedik jubileumi évét ünneplő Lukács Sándor pedig elszavalta: a függöny felmegy, a karmester beint, s a szent hazugság kezdődik megint.

Az évadnyitó az igazgató számára is teljesen váratlan, bravúros meglepetése Harkányi Endre színre lépése volt, aki, mint tudjuk, Eszenyi Enikő regnálása idején egy a sajtóban is feltárt személyes sérelem miatt távozott, most viszont „Várjatok!” felkiáltással a színpadra érkezett, és döbbent csendet kiváltva elmondta, 87 éves, és az ajtókat, melyeket maga mögött becsukott, most lassan újra kinyitná, majd elszavalta József Attila Születésnapomra című költeményének az adott helyzetre, korára és jelen állapotaira vonatkozó, maga szerezte parafrázisát.

Interjúnkat a Vígszínház igazgatójával, Rudolf Péterrel hamarosan olvashatják