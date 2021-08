A Tűzhegy varázslójának labirintusa 39 éve nyitva áll a kalandorok előtt

Már harminckilenc éve annak, hogy 1982. augusztus 27-én megjelent Steve Jackson és Ian Livingstone első lapozgatós játékkönyve, A Tűzhegy varázslója, eredeti címén: The Warlock of Firetop Mountain. (Korábban, a Kaland-Játék-Kockázat sorozat 30. évfordulója alkalmából is jelent meg cikk a témában az Indexen.)

Akinek ez mond valamit, annak bizonyosan gyermekkorának vagy ifjúkorának legendás kalandmester íróit jelenti a két név, a címről pedig Allansia egyik leghatalmasabb varázslója, Zagor jut az eszébe, aki orkjaival és egyéb gonosz szolgáival a Tűzhegy labirintusának mélyén szövögeti sötét terveit.

Noha Steve Jackson és Ian Livingstone első lapozgatós könyvét, illetve a sorozatuk egy részét csak 1989-től ismerhette meg a magyar olvasótábor a legendássá vált Rakéta Könyvkiadó gondozásában, a Fighting Fantasy (ismertebb hazai nevén: Kaland-Játék-Kockázat) története a múlt század '80-as éveinek elejére nyúlik vissza. Az írópáros már jóval előbb megismerkedett, de 1980-1981-ben kezdett kibontakozni a kezeik alatt a Fighting Fantasy lapozgatós játékkönyv-sorozat.

Hogy röviden mit is jelent a Fighting Fantasy? Egy egyjátékosos szerepjáték egy izgalmas történetbe, könyvbe ágyazva. „Ennek a könyvnek Te vagy a hőse.”

Steve Jackson és Ian Livingstone köteteinek a lényege, hogy egy adott háttértörténet után az olvasó kezébe kerül az események alakításának a lehetősége (értelemszerűen ennek a műfajnak vannak korlátai), hogy eldöntse milyen úton-módon próbálja teljesíteni a kijelölt küldetést.

Ha megküzdesz a háromfős ork csapattal, akkor lapozz a 84-re. Ha inkább elmenekülsz, akkor lapozz a 12-re.

A választásnak komoly következményei lehetnek, nem mindegy, milyen utat követünk, ha például a küldetés teljesítéséhez tárgyakat is meg kell szereznünk. Egy-egy hibás döntés könnyen vezethet a küldetésünk bukásához is (Kalandod itt véget ért.). A Fighting Fantasy történetei tehát nem lineárisak, hanem nekünk kell lapozgatva eljutnunk a sikeres befejezéshez.

Ezek a könyvek egyszerre jelentettek szórakozást és játékot. Kidolgozott harcrendszerük volt, amelyhez azonban elegendő volt egy ceruza, egy radír és két dobókocka.

Te vívsz meg a kocka segítségével óriásokkal és szörnyekkel, magad döntesz, hogy merre haladj tovább, kivel barátkozz, csatázz.

A kötetek tartalmazták a töltögetendő kalandlapokat, de a komolyabb és igényesebb gyűjtők inkább sajátot rajzoltak, hogy azzal is kíméljék saját példányukat.

Steve Jackson és Ian Livingstone 1981 második felében látott az ötlet megvalósításához, ebből a munkából állt össze végül a Fighting Fantasy koncepciója, majd vezetett el a sorozat első részének a megszületéséhez.

Ian Livingstone írta a kaland első, míg Steve Jackson a második felét. Előbbi megemlítette a bevezetőben a Tűzhegyet, ahol a kaland játszódik, míg utóbbi írta meg a Zagorral, a gonosz varázslóval való találkozást, innen jött a könyv beadásának napján a cím: A Tűzhegy varázslója.

Mi vár a Tűzhegy mélyében? A Tűzhegy varázslójának háttértörténete szerint egy vakmerő kalandor vagy, aki már sokat hallott a Tűzhegy gyomrában lakozó, mesés kincseket rejtegető nagyhatalmú varázslóról. A kincsek mágnesként vonzanak, és még egy labirintus mélyén fészkelő mágus sem tud elijeszteni, hogy felkerekedj. Ebből az alapállásból kezdődik a lapozgatós kaland. A gonosz varázslót úgy hívják, hogy Zagor, a Titán kontinensének, Allansiának az egyik legfélelmetesebb alakja. Ő és két egykori társa, Balthus (A Káosz Fellegvárának főellensége) és Zharradan (Creature of Havoc, Trolltooth War) megölték mesterüket, Feketevihar Volgeránt, hogy aztán mindhárman egyedül valósítsák meg sötét céljaikat.

A gyors siker után fokozatosan kibővítették fantasy világukat, a Titánt, amely még több tucat kalandnak adott helyszínt. De az írópárosnak később készültek science fiction, poszt-apokaliptikus és horror témájú történetei is (Az Elátkozott ház garantált borzongás). Párban és külön is írtak játékkönyveket.

A Tűzhegy varázslóját a Penguin Books gyerekkönyv részlege, a Puffin Books adta ki 1982-ben, majd 1995-ben fejezte be a játékkönyv-sorozatot. A Fighting Fantasy köteteit több mint 17 országban terjesztették. Amikor a franchise-t 2002-ben a Wizard Books szerezte meg, A Tűzhegy varázslóját adták ki újra elsőként. A jogok 2017-ben a Scholastic Bookshoz kerültek, ők is újra kiadták A Tűzhegy varázslóját, új borítóval és belső illusztrációkkal.

A magyar sorozat már nem volt ilyen szerencsés, legalábbis, ami a kiadást illeti. A Rakéta Könyvkiadó 1989 és 1992 között jelentette meg Steve Jackson és Ian Livingstone játékkönyveit. A mai napig ezek a legféltettebb kincsek a gyűjtők számára. Később, 1992-1993 között az Új Vénusz folytatta a könyvek kiadását, majd az ezredfordulón (1998, 2001) a Szukits próbálkozott a sorozat magyar feltámasztásával.

Kihagyhatatlan a Fighting Fantasy, vagyis a Kaland-Játék-Kockázatok magyarországi története szempontjából a zagor.hu oldal, amely összefogta a sorozat magyar rajongóit, és egyfajta lexikonává (őrlángjává) vált a Steve Jackson és Ian Livingstone könyveknek.

Sok évnyi kihagyás után a Chameleon Comix látott neki, hogy Magyarországon hivatalosan még ki nem adott kalandok kerülhessenek a magyar rajongók polcaira. 2020-ban megjelentették Ian Livingstone két könyvét, az Allansia Bérgyilkosait és A Veszedelem kikötőjét.

A kiadói tervek között van, hogy a közeljövőben nyomtatásba kerül A Tűzhegy varázslójának a folytatása, a Visszatérés a Tűzhegyhez és a Halállabirintus, Ian Livingstone egyik legjobb játékkönyve, amit anno a Rakéta Könyvkiadó is kinyomott.

Minden rajongó álma válhatott valóra, amikor 2018-ban az Insert Coin Egyesületnek (mostanság Games Hungary Egyesület) köszönhetően Ian Livingstone volt az Arcadia Nosztalgia Játékkiállítás díszvendége a Dürer Rendezvényházban.

A kalandmester nem csak a Fighting Fantasy születéséről mesélt, de türelmesen dedikálta a Kaland-Játék-Kockázat köteteket, mindenki válthatott vele 2-3 mondatot, és még közös kép is járt vele a magyar rajongóknak.

És mit hoz a jövő? Steve Jackson és Ian Livingstone korábban megígérték, hogy A Tűzhegy varázslójának 40 éves évfordulójára új kalandjátékkal jelentkeznek a rajongóknak ajándékként. Az eddigi hírek szerint jövő őszre készülhet el. A Chameleon Comix a Facebook-oldalán egy augusztusi bejegyzésében azt írta, hogy szándékukban áll majd kiadni itthon. Addig is, érdemes újralapozni a régi kalandokat.

