Hobo az Indexen vendégeskedik

Hobóval beszélgetünk az arútluK szombati podcastműsorában.

A beszélgetésből kiderül, mikor lesz a

világökörség része

a mezőtúri sertéstelep roskadozó tornya, amely a következő sorok révén már most is a hazai blues mitológia sarkalatos pontja:

Megjött a behívó, mert sorra kerültem, / A rádiót hallgatva az őrtoronyban ültem.

(Hobo: Rolling Stones-blues)

A Rolling Stones-könyv szerzője elmondja, miért tartja a világ legjobb dobosának a banda alapító tagját, Charlie Wattsot, akinek a halálhíre kedden rázta meg a világot.

A zenész beszél készülő önéletrajzi könyvéről is, amely alapvetően a szeretetről szól, sok humorral, nem kevés tragédiával és némi indokolt indulattal.

Elmondja, mit tanácsolt író barátja, és lesz-e olyan szereplő a könyvében, aki nem fog örülni, hogy róla is megemlékezik.

A könyvhöz készített dupla lemez zenei anyagáról is kiderül néhány izgalmas részlet.

Szó esik arról is, hogy állított be világcsúcsot József Attila-estjével, mit tanácsolt neki Ascher Tamás, Jordán Tamás, Vidnyászky Attila és Garas Dezső. Elmondja, hogyan ünnepli meg hetvenhetedik születésnapját, és beszél további terveiről, amelyek megvalósítása már most is nagyjából a századik születésnapjáig elegendő feladatot jelent. Attól nem tart, hogy mi lesz utána, mert folyamatosan jutnak eszébe az új ötletek.

(Borítókép: Hobo. Fotó: Kaszás Tamás / Index)