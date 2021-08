Bemutatkozott a tengerentúlon a magyar operett

Másfél hete debütált az Amerikai Egyesült Államokban a hungarikumként emlegetett operett műfaj régi-új gálaműsora, az Operettissima. A felvételt még 2020 őszén rögzítették, és augusztus 14-én került adásba a PBS csatornán.

Az Index fejest ugrott az angol nyelvű médiába, hogy kiderítse, miként fogadták az amerikaiak az ínyenc magyar csemegét. Az októberben felvett műsort a karácsonyi-újévi, majd a Valentin-napi időszakban már online stream keretén belül műsorra tűzték a tengerentúlon. Akkor több százezres nézettséget produkált, így a gálaműsorra lecsapott a PBS is.

A télen sugárzott előadás elsősorban pozitív kritikát kapott a nézőktől.

Jó zene, jó előadók, szép kivitelezés

– olvasható egy véleményben.

Nagyszerű előadás, pazar felbontású stream, tömör, élvezetes és vidám interjúk számos előadóval, akiknek csodálatos hangjuk van. Remek válogatás, alig várom, hogy élőben is láthassam őket

– írja egy másik néző.

Igaz, a visszajelzéseket jegyző oldalon olvasható olyan hozzászólás is, amely a hiányosságokra hívja fel a figyelmet.

Az egész előadás vegyes volt. Az egyik női énekes kiemelkedő, míg mások erős közepesek. A tánc élvezetes volt, de nem kiemelkedő. A kosztümök feltűnőek. Megnézném újra? Nem.

Annak is utánajártunk, hogy augusztus 14-e, pontosabban a PBS adása óta az amerikai sajtó miként értékeli a gálát, azonban a műsornak azóta sincs komolyabb visszhangja.

A műsor visszanézhető (lenne) a PBS honlapján, csakhogy Magyarországon nem elérhető az adás...

Egy nagy sikerű kezdeményezés folytatása

Ahogy a világ többi részének, úgy az előadóművészeknek és az előadóművészeti szervezeteknek is emlékezetes év a tavalyi. Az élő koncerteket egy darabig nélkülözni kellett, így az Operettissima szervezői kiöltöttek egy tervet: a Salute to Vienna koncertsorozatot kiterjesztették Magyarországra, ezzel pedig előkészítették a 2022-es turnét is. A koncerteket az Amerikai Egyesült Államok és Kanada nagyvárosainak – Chicago, Cleveland, Baltimore, New York, Boston, Montreal és Toronto – legnívósabb hangversenytermeiben tartják majd.

Mivel a koronavírus-járvány miatt az újévi Salute to Vienna koncert elmaradt, az eseményt szervező Attila Glatz Concert Productions stábjában felmerült az ötlet, hogy Salute to Vienna and Budapest címre hallgató operettgálát készítenek. A gálaműsort 2020. október 3-án vették fel a Pesti Vigadóban, méghozzá a Budapesti Operettszínház Balett- és Zenekarával, szólistáival, valamint Fischl Mónikával, Kiss Diánával, Szendy Szilvivel, Vadász Zsolttal, Erdős Attilával, Laki Péterrel, Makláry Lászlóval, és a főzeneigazgató, Pfeiffer Gyula vezénylésével.

A Pesti Vigadóban rögzített gálaműsor tehát a Salute to Budapest and Vienna címet viseli. Dr. Vadász Dániel producer, az Operettissima tulajdonosa a július végén a Vigadóban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy az amerikai köztelevízióval kötött hároméves megállapodás mérföldkő a kultúrdiplomáciában. Nacsa Olivér humorista, az Operettissima társproducere már évekkel ezelőtt ráeszmélt, hogy az operett megítélésén változtatni kellene, így hatalmas elszántsággal támogatja a műfajt.

Felhívtuk Nacsa Olivért, aki elfoglaltságaira hivatkozva időt kért. Az operett nagykövetet végül az Index többszöri próbálkozás után sem tudta elérni, így a társproducer-humorista nem nyilvánult meg a témában.

A júliusi sajtótájékoztatóból kiderült, az Operettissima célja, hogy minél több ember életében jelen legyen a zenei és színházi élmény, továbbá, hogy a koncertek és zenés színházi produkciók kortól és lakóhelytől függetlenül a lehető legtöbb nézőhöz eljussanak. Az Operettissima stábja szerint fontos, hogy a produkciók olyan kiemelkedő minőségű alkotások legyenek, amelyek rendszeres kultúrafogyasztóvá teszik a nézőket, szórakoztatják, mégis edukálják őket.

Nagy István agrárminiszter, a Hungarikum Bizottság elnöke szerint a magyar zene, tánc, életmód és kézműves kultúra sajátosságai meghatározó tényezők egy külföldi szemében. Az Operettissima októberi gálaműsora a magyar kultúra szépségét és értékeit szem előtt tartva, a nyelvi különbségeket áthidalva is méltón képviselte a magyar zenés, táncos és színművészeti hagyományokat.

A gálaműsor repertoárjában felcsendültek a legismertebb Kálmán Imre (Csárdáskirálynő), Lehár Ferenc (A víg özvegy) és Johann Strauss (A denevér) művek. Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott,

a legmagasabb színvonalra való törekvés vezérelte a társulatot az élő koncerten, és a tét még nagyobb volt, hiszen tudták, a tengerentúlon milliókhoz jut el ez a produkció.

Glatz Attila júliusban elmondta, hogy az amerikai közszolgálati televízió – a PBS – 43 államában, mintegy 300 csatornán, három éven keresztül sugározza a műsort, így a magyar operett főműsoridőben szerepel majd Amerikában.