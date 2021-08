Méhkaptárból csináltak oldtimert

Ha bárkit megkérdezünk, mi jut eszébe a magyar járműgyártásról, szinte biztos, hogy az Ikarus lesz az első, amit mondani fog. Azt hihetnénk, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a hajdan több mint ötven országba exportált hazai márka egyik letéteményese. De sajnos téved, aki így gondolja. Öt évvel ezelőtt mindössze egyetlen darab volt a gyűjteményükben, egy Ikarus 556-os.

A múzeum vezetése felismerte ezt az áldatlan állapotot, és saját nosztalgia-flotta kialakítását kezdte el, amelyet jelenleg három busz alkot: egy 66-os, egy 211-es és egy 311-es típus. Az e hét végére szervezett minifesztivál keretében bemutatták frissen restaurált farmotorosukat, tehát a 66-ost, amely gyűjteményfejlesztési programjuk első komoly eredménye.





De remélhetően nem az utolsó, hiszen egy májusi kormányhatározat értelmében összesen

6,67 milliárd forinttal támogatják

a Közlekedési Múzeum meglévő darabjainak restaurálását, a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentésének öt éven át tartó programját. A forrásból több mint száz kiemelt értékű jármű és számtalan további műtárgy (modell, egyenruha, térkép) újulhat meg, és persze új beszerzésekkel is bővülhet a gyűjtemény.

Mindig nagy öröm egy múzeumnak, amikor gyarapíthatja gyűjteményét, a Közlekedési Múzeum számára pedig nem is lehetne nagyobb érték talán egy faros Ikarusnál, ami a nemzeti ipar- és közlekedéstörténet egyik szimbóluma, a hazai formatervezés egyik kiemelt darabja

– emelte ki az átadón Vitézy Dávid, az intézmény főigazgatója.

A magyar ipar gyöngyszemének tartott, mára már igazi klasszikussá vált farmotoros , azaz a „faros” 1954-ben a Genfi Autószalonon és a Párizsi Autókiállításon mutatkozott be, ez utóbbin oklevéllel is díjazták. Két típusa létezett, a távolsági viszonylatban használt 55-ös, amelyből 1953 és 1973 között 7466 darab gördült le a futószalagról, és a városi forgalomra tervezett 66-os, amelyből még több, összesen 9260 darab készült, mégis alig maradt belőle hírmondó, vagy ha igen, javarészt törmelékként.





A múzeum nem egy már felújított járművet akart megvenni valami olyan cégtől, ahol ezek már biztos kezekben vannak, hanem egy újabb példányt szeretett volna megmenteni az enyészettől

– mondta el az Indexnek a múzeum új kiállításának kurátora, Zsigmond Gábor főigazgató-helyettes.

A legutóbb beszerzett jármű is már jó úton haladt a pusztulás felé, holott az utolsó tíz legyártott példány egyike volt. 1973. április 3-án helyezték üzembe a székesfehérvári, 14. számú Volán vállalatnál, az évtized végén a Mezőgép egri gyáránál közlekedett, majd 1982-től a Kisegítő Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthon autóbuszaként szolgált egészen 1983. március 16-i forgalomból való kivonásáig. Ezt követően egy méhész használta, az oldalán a kaptárak felhelyezésére alkalmas pontokat alakítottak ki, az üléseit pedig eltávolították. El lehet képzelni, micsoda munka volt ebből újra buszt varázsolni. Szerencsére a jármű lényegesebb fődarabjai, köztük a motorja, váltója, illetve a teljes műszerfali egysége épségben maradt, így látszólagos rossz állapota ellenére a múzeumi szempontoknak megfelelően jól restaurálható volt.

A Közlekedési Múzeum még 2016-ban vásárolta meg a járművet, amelynek aprólékos és hiteles felújítása mintegy másfél évet, pontosan 12 ezer restaurálási órát vett igénybe. Mára visszanyerte eredeti állapotát, sőt üzemképességét is, aminek köszönhetően az oldtimer minősítést is megkapta. Az intézmény ugyanis azt szeretné, ha az utcaképet egykor meghatározó ikonikus régi járműveket nemcsak körülállva, kívülről lehetne megcsodálni, hanem néhányuk nosztalgiamenetekre is alkalmas lenne. Ilyen járműparkja a Közlekedési Múzeumnak korábban soha nem volt.

A nyár utolsó hétvégéjén megrendezett Ikarus minifesztiválra érkezők a faros mellett tucatnyi más régi busszal találkozhatnak az Északi Járműjavító dízelcsarnokában és a szabadtéren. Miután tegnap valóságos ostromállapot alakult ki a bejáratnál, annyian szerettek volna bejutni a kiállításra, aznap este 9 óráig meghosszabbították a nyitvatartásukat, ma pedig külön sorban engedik be az elővételben váltott jeggyel rendelkezőket. Ezzel együtt arra figyelmeztetik a látogatókat, hogy a hatósági rendelkezések értelmében egyszerre csak 300-an tartózkodhatnak az épületben.

(Borítókép: Közlekedési Múzeum)