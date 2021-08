Egy liberális brit szocialista találkozása Gorbacsovval a Szervita téren

Penny Goldot, a BBC drámaíróját valós történelmi események ihlették meg, amikor a kétezres évek elején megírta a Three Days That Shook the World (Három nap, amely megrázta a világot) című darabját. A Mihail Gorbacsov elleni 1991-es puccsról szóló brit színmű magyar premierjét a Rózsavölgyi Szalonban tartották meg csütörtökön. Az elnök szabadsága című előadás bemutatójára a szerző is eljött, így másnap beszélgethettünk vele.