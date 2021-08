Schell Judittól virággal búcsúztak, és visszavárják a Tháliába

Woody Allen filmjéből készült a Lövések a Broadwayn című musical, amelynek magyarországi ősbemutatójával kezdi őszi évadát a Thália Színház. A sajtótájékoztatón stílusosan a távozó Schell Judit számolt be a személyi változásokról. Elmondta, hogy az évadnyitó produkció női főszerepét Szinetár Dóra játssza, aki már szintén nem tagja a társulatnak, és Pindroch Csaba távozása is hivatalos. Érkezik viszont Domokos László.

A Thália évadnyitó sajtótájékoztatóján köszönt el kollégáitól Schell Judit, aki 2012-ben szerződött a társulathoz, és az utóbbi három évben ő volt a művészeti vezető is. Az elmúlt esztendőt a spanyol tengerparton töltötte, és úgy döntött, hogy itthon is folytatja a kalandozást.

A színésznő elmesélte, hogy Kálomista Gáborral már korábban is jóban voltak, majd némi derültséget keltve hozzátette, hogy kapcsolatukat a Csak szex és más semmi című film alapozta meg.

Kilenc tháliás éve alatt kiválóan tudtak együtt dolgozni, nagyon jól érezte magát itt, és ki tudja, mit hoz a a jövő. Ő mindenesetre még nem.

Az egyelőre biztosnak tűnik, hogy Szabadúszó lesz, mert ha társulathoz szegődne, megint a Tháliát választaná.

Kálomista Gábor elmondta, hogy kettejük barátsága megmarad, a jövőben is számítanak Schell Judit szakmai segítségére, tanácsaira, illetve arra, hogy előbb-utóbb úgyis visszatér. Ezután előkerült egy hatalmas virágcsokor, majd minden jelenlévő kollégája és volt főnöke alaposan megölelgette és megpuszilta a művésznőt.

Béres Attila rendező is szívből megköszönte Schell Juditnak közös előadásaikat, elmondta, hogy a Woody Allan-musical ötlete is tőle származik, plusz az előadás különleges LED-falas animált díszlete is a távozó művészeti vezető ajánlására készült.

A Lövések a Broadwayn igen látványos, zeneileg is izgalmas, továbbá vicces lesz – ígérte a rendező.

A történet a harmincas évek Amerikájában, a klasszikus gengszterek fénykorában játszódik. Először is megismerünk egy kezdő írót (Hevesi László), aki igen boldog, mert végre bemutatják első színművét. Ráadásul a fényes Broadway-produkció női főszerepét is egy valódi díva (Szinetár Dóra) vállalja. Az viszont meglehetősen sok bonyodalmat okoz, hogy a darabot egy főgengszter szponzorálja (Szabó Győző), aki ledér kedveséből kíván sztárt csinálni. Ráadásul kedvenc alvezére (Ember Márk) ellenőrzi a próbákat, aki nem szereti az elvont művészetet, és ennek hangot is ad.

A darab zenéjét is Woody Allen válogatta össze. A harmincas évek csodálatos swingszámait nagyzenekar adja elő a Tháliában – újságolta Béres Attila.

A 2021/22-es évad során a Thália Télikertben is három bemutató készül – ismertette a további újdonságokat Kelemen József, a színház főrendezője. Október elején Patrick Marber Közelebb című darabja kerül színre Gubás Gabival, Tóth Eszterrel, Mózes Andrással és Zayzon Zsolttal.

Valló Péter rendezi meg David Mamet Egy jobb világ című művét. A kétszereplős darabot Zayzon Zsolt és Mentes Júlia Virginia adják elő az október végi premieren.

