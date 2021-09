Negyven év hatásszünet után már meg is lehet hallgatni az ABBA két új dalát

November 5-én jelenik meg az ABBA új albuma, amelyről két dal már most elérhető a zenekar hivatalos Youtube-csatornáján . A Voyage című lemezről csütörtök este töltötték fel az I Still Have Faith In You című zeneszámot – írja a BBC.

A második dal, amelyet már hallgathatnak a rajongók, a Don't Shut Me Down. Az ABBA emellett egy trailert is készített a közelgő albumhoz, amely szintén elérhető a csatornájukon.

Először csak két dalra, aztán azt mondtuk, lehetséges, hogy még néhányat csinálnunk kellene − mondta Benny Andersson, az együttes tagja. Mint kiderült, végül tíz számot rögzítettek, ezek közül kettőt csütörtökön bemutattak az együttes sajtótájékoztatóján.

Amikor együtt visszatértünk a stúdióba, el sem tudtam képzelni, mit várjak. Ám Benny stúdiója olyan baráti és biztonságos környezet, és valóban élveztem a munkát. Alig hiszem, hogy végül eljött az a pillanat, amikor megoszthatjuk ezt a világgal

− írta Agnetha Fältskog énekes.

Az új dalokat az együttes virtuális koncertsorozatán is fogják játszani, amelynek szintén ABBA Voyage a címe, és amely jövő május 27-én kezdődik egy speciális londoni arénában. A hét hat napján az ABBA tagjainak digitális verziói adják elő egy tíztagú elő zenekar kíséretében az együttes legsikeresebb számait.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, az ABBA 35 évvel a feloszlása után indul újra koncertturnéra. A svéd együttes az 1974-es Eurovíziós Dalfesztiválnak köszönhetően lett világszerte népszerű. Turnéjukat már 2016 óta folyamatosan halasztották, de most újra felcsendülnek majd a jól ismert slágerek, első körben egy kelet-londoni színházban ma, szeptember 2-án.