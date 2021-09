Mike Stern és Bill Evans zenekara ad koncertet Pécsen

Mike Stern világhírű gitáros, Bill Evans szaxofonvirtuóz, Tom Kennedy basszusgitáros és Nicolas Viccaro dobos is fellép a pécsi Kodály Központban október 18-án – tájékoztatta a szervező Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) az MTI-t.

A közleményben azt írták, hogy igazi „amerikai szupercsapat” ad koncertet a baranyai megyeszékhelyen. A tájékoztatás szerint Mike Stern generációjának egyik legelismertebb elektromos gitárosa sokszínű jelenség, ez pedig gitárjátékában is megmutatkozik: néha líraian, máskor swingesen penget, de

előfordul, hogy olyan energiabombaként csap a húrokba, mint Jimi Hendrix

– írták.

A világhírű gitáros korábban tagja volt Miles Davis és Jaco Pastorius együttesének, de játszott a Blood, Sweat & Tearsben és a Steps Aheadben is. Szólókarrierje során egy tucatnál is több lemezt adott ki, amelyekből hatot Grammy-díjra is jelöltek. 1993-ban elnyerte a Guitar Player legjobb jazzgitárosának járó díját.

A szaxofon-legenda Bill Evans kapcsán idézték Miles Davist, a 20. század kiemelkedő dzsesszmuzsikusát, aki szerint Evans az egyik legnagyobb zenész, akivel találkozott. Evans-t később Mick Jagger is zenekarába hívta, de dolgozott például John McLaughlinnal és Herbie Hancockkal is. Otthonosan mozog számos műfajban, többek között a bluegrassban, jazzben, hip-hopban, funkban; többször jelölték Grammy-díjra. Nevéhez fűződik a jazztörténet egyik legnagyobb hatású koncertlemeze, a Petite Blonde. Hozzájuk csatlakozik basszusgitáron a zseniális Tom Kennedy, aki 18 évesen már olyan zenészekkel játszott, mint Dizzy Gillespie vagy Peter Erskine. A névsor azóta tovább bővült, partnerei között szerepel például Dave Weckl vagy a Kodály Központban már visszatérő vendégnek számító Al di Meola.

Kennedy kiválóan ötvözi a hűvös eleganciát fénysebességű virtuozitással. A doboknál Nicolas Viccaro ül, aki háromévesen kezdte a dobolást, azóta pedig biztosította a ritmust többek között Dave Stewartnak (Eurythmics), Hans Zimmernek, Mike Manierinek, Etienne Mbappénak, Scott Kinsey-nek, Nguyen Le-nek és Hadrien Feraudnak is.

A közleményben Bánkuti Pétert, a ZSÖK operatív igazgatóját idézve azt írták: ez a koncert az év egyik legnagyobb dobása, egyúttal a Kodály Központ tízéves jubileumának méltó programja lesz.

(Borítólép: Mike Stern és Bill Evans a North Sea Jazz Festival-on Hágában, 2005 július 10-én)