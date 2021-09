Szép nők is lehetnek magányosak, elég ehhez egy karanténhelyzet

A Fényterápia egy XXI. századi, hosszúra nyúlt karanténkorszak epikus története, amely a változásról, a természetfeletti hatalmak elfogadásáról, az összefogásról, bizakodásról és megújulásról mesél az alkotó objektívén keresztül.

A Mai Manó Ház első emeletén látható fotók anyaga a közelmúlt mindannyiunkat érintő, aktuális eseményére reflektál. A karantén időszakában született sorozat képei a helyzet letapogathatatlan bizonytalanságára reagálnak, hol metaforikus, hol absztrakt, hol leíró pontossággal. Így rajzolva portrét egy elszigetelt figura lassú és csendes karanténnapjairól a művész által kitalált helyen. A széria egésze mellett az egyes képek metaforikus állításokkal árnyalják és egészítik ki a globális szinten zajló történéseket, lehetőséget adva a befogadónak, hogy elidőzzön a közelmúlt tanulságain.

A képek alkotója Tombor Zoltán, aki majdnem egy évtized után pont a karanténra költözött haza New Yorkból, ahol divatfotósként dolgozott.

Odakint olyan világhírű alkotókkal dolgozott, mint Sophie Marceau, Alicia Keys vagy Eddie Murphy, a magyar hírességek közül pedig többek között Palvin Barbara, Alföldi Róbert és Dobó Kata is modellt állt neki. Képei olyan rangos orgánumokban jelentek meg, mint a Time, a Vogue és nem utolsó sorban a The Last Magazine.

A Mai Manó Ház második emeleti termeibe az alkotó alkalmazott- és divatfotóiból is válogattak. Ezekből is látható, hogy Tombor a képeit mélyebbre hangolja a divatfotó egyszerű törvényszerűségeinél; a valóság megszépítésénél és a vágyakból és álmokból szőtt ruha bemutatásánál. Az esztétizálás nem elsődleges eszköz számára, a hétköznapiság és a spontaneitás ugyanolyan fontos képalkotó elemként jelennek meg képein.

Első önálló, intézményi kiállítása a Budapesten, a Mai Manó Házban látható 2021. október 3-ig.